أحلي كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة الشهية في رمضان بأسهل طريقة صحية وأضمن من محلات الحلويات

كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة من ألذ وأحلي الحلويات التي يمكننا تناولها في أي وقت من الأوقات بشكل عام، حيث تعتبر هي النوع الوحيد من الكيك الذي يحتوي على كميات قليلة من السكريات على عكس باقي أنواع الحلويات الأخرى، وكما تعتبر من الحلويات التي يمكننا تناولها في وجبات الإفطار بجانب العديد من المشروبات الأخرى مثل الشاي، أو الحليب، أو العصائر وغيرها من المشروبات الأخرى العديدة، وتعتبر كيكة الكاستر بالجيلي من الحلويات التي يمكننا تقديمها بالعديد من الحشوات والطرق المختلفة، حيث يمكننا تقديم الكيك بحشوة الشيكولاتة، أو تقديمها بحشوة الكريمة، أو الكاسترد، أو الجيلي والفراولة وغيرها من العديد من الفواكه المتنوعة، كما يعتقد الكثير من الناس أننا إذا قومنا بعمل كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة لا يمكننا أن نقوم بعملها في المنزل على الرغم من أن هذا النوع من الكيك سهل في تحضيره ويمكننا عمله في المنزل بأبسط الطرق وبأقل تكلفة، ولذلك نقدم لك أفضل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأشهي كيك الكاستر بالجيلي والفراولة.

طريقة عمل كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلي طريقتنا وإختيار أفضلها من الناحية الصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة.

المكونات

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب.

ثلاث حبات من البيض.

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من السكر.

عبوة من الكاسترد.

كوب من الحليب لعمل الكاسترد.

كمية من الفراولة.

عبوة من الجيلي.

كمية من الماء والسكر لعمل الجلي.

طريقة التحضير