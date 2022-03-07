نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة الشهية في رمضان بأسهل طريقة صحية وأضمن من محلات الحلويات في المقال التالي
كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة من ألذ وأحلي الحلويات التي يمكننا تناولها في أي وقت من الأوقات بشكل عام، حيث تعتبر هي النوع الوحيد من الكيك الذي يحتوي على كميات قليلة من السكريات على عكس باقي أنواع الحلويات الأخرى، وكما تعتبر من الحلويات التي يمكننا تناولها في وجبات الإفطار بجانب العديد من المشروبات الأخرى مثل الشاي، أو الحليب، أو العصائر وغيرها من المشروبات الأخرى العديدة، وتعتبر كيكة الكاستر بالجيلي من الحلويات التي يمكننا تقديمها بالعديد من الحشوات والطرق المختلفة، حيث يمكننا تقديم الكيك بحشوة الشيكولاتة، أو تقديمها بحشوة الكريمة، أو الكاسترد، أو الجيلي والفراولة وغيرها من العديد من الفواكه المتنوعة، كما يعتقد الكثير من الناس أننا إذا قومنا بعمل كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة لا يمكننا أن نقوم بعملها في المنزل على الرغم من أن هذا النوع من الكيك سهل في تحضيره ويمكننا عمله في المنزل بأبسط الطرق وبأقل تكلفة، ولذلك نقدم لك أفضل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأشهي كيك الكاستر بالجيلي والفراولة.
طريقة عمل كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلي طريقتنا وإختيار أفضلها من الناحية الصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة.
المكونات
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد من الحليب.
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- كوب إلا ربع من السكر.
- عبوة من الكاسترد.
- كوب من الحليب لعمل الكاسترد.
- كمية من الفراولة.
- عبوة من الجيلي.
- كمية من الماء والسكر لعمل الجلي.
طريقة التحضير
- أحضري إناء وضعي به كمية ماء مع سكر مع عبوة الجلي وعلى نار هادئة وقومي بتقليب المكونات حتى تحصلي على قوام كثيف، بعد ذلك أتركيه جانبا.
- بعد ذلك أحضري إناء أخر وضعي الكاستر مع الحليب مع السكر وإستمري في تقليب المكونات وبعد الحصول على قوام كثيف أتركيه جانبا.
- أحضري وعاء وضعي به الدقيق وباقي المكونات الجافة وقلبيها ثم ضيفي المكونات السائلة وأعجني جيدا ثم أحضري صينية وعليكي بدهنها بالسمنة وصبي خليط الكيك وضعي الصينية في الفرن، بعد نضجها صبي الكاسترد في منتصف الكيك بعد قسمها ثم على سطح الكيك ضعي الجيلي وكمية الفراولة وسوف تحصلين على طعم وشكل جذاب لأحلي وألذ كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة.
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