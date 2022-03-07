طريقة عمل كرات السمسم اللذيذ في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة

كرات السمسم ، تعتبر من الحلويات التي تحتوي على نسبة قليلة من السكريات ويمكن لمرض السكري أن يتناولون منها، وتعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتتكون من ثلاث مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وتبحث دائماً الأمهات على حلويات مختلفة وغير مكلفة ولا تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتختلف طريقة حشوها وتحضيرها حيث يمكن عملها بالعجوة أو الدبس أو الفاصوليا الحمراء وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كرات السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كرات السمسم

تتكون كرات السمسم اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كوب من السكر.

2 كوب من السمسم.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به السكر ونضعه على النار ونقلب جيداً حتى يذوب السكر ويكرمل. ثم نضيف بعد ذلك الزبدة ونقلب حتي تذوب جيداً مع السكر ويصبح سائلاً ثم نرفعه عن النار. نضيف بعد ذلك السمسم ونقلب المكونات جيداً وبسرعة حتى تتكون لدينا عجينة سهلة التشكيل. ثم نترك العجينة حتي ترتاح قليلاً ثم تشكل الي كرات متوسطة ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

القيمة الغذائية الموجودة في السمسم

تحيوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية حيث أنها تحتوي على 464 سعرة حرارية، وتحتوي أيضاً على نسبة متوسطة من إجمالي الدهون حيث أنها تحتوي على 15,2 غرام، وأيضاً تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول حيث أنها تحتوي على ما يقارب من 2 مل غرام، وتحتوي على نسبة من الصوديوم حيث أنها تحتوي على ما يقارب من 588 مل غرام، تحتوي على نسبة من الكربوهيدرات حيث أنها تحتوي على نسبة 75 غرام، وتحتوي أيضاً على نسبة من البروتين حيث أنه تحتوي على حوالي 4,2 غرام.