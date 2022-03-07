“طرية ولذيذة” أسرار البسبوسة الناجحة المرملة والمقادير الصحيحة زي الحلاوني هتبهرك

البسبوسة هي إحدى الحلويات الشرقية التي اشتهرت في مصر بشكل كبير، ويرجع ذلك لطعمها وشكلها المختلف عن باقي الحلويات التي اعتدنا على تناولها، ويتم تقديم البسبوسة بأكثر من حشو وطريقة، لذلك يحبها الكبار والصغار، كما أنها من الحلويات الرمضانية المميزة، لذلك أصبح يبحث عن طريقة تحضيرها الكثير من النساء، للقيام بإعدادها بسهولة في المنزل، وطريقة التحضير هي ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.

أسرار البسبوسة الناجحة المرملة

اصنعي البسبوسة اللذيذ المرملة بنفس طعم وشكل البسبوسة الجاهزة بل أفضل من المحلات، وسوف ينال إعجاب كل أفراد العائله، وتعتبر هذه الحلوى من أشهر الاطباق المصرية التي تسعى كل الامهات إلى الوصول لأفضل قوام لها، بالأخص مع إقتراب شهر رمضان المبارك والذي يكثر به صنع الحلويات في البيت، ويوجد العديد من الحلويات الشهيرة مثل السويسرول والتي تعد ذات مذاق رائع بالمقارنة بالأنواع الأخرى من الكيكات.

مكونات البسبوسة المرملة

نصف كيلو من الدقيق السميد.

كوب من الزبادي.

أربع ملاعق من السمن، ويفضل البلدي ليعطي لها طعم ورائحة مميزة.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من الفانيليا صغيرة.

ملعقتين كبار من عصير الليمون.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

قومي بإحضار وعاء مناسب الحجم.

اضيفي بداخله دقيق السميد، ثم أضيفي إليه السكر.

أضيفي إلى المكونات البيكنج باودر.

اخلطي كل المكونات الجافة مع بعض حتى تتجانس بشكل جيد.

اضيفي اليها بعد ذلك الزبادي، وقومي بعجن المكونات، ثم أضيفي السمن أيضًا ليتم عجن المكونات بشكل كامل.

اعجني الخليط جيدًا، ثم احضري صينية البسبوسة، وقومي بمسحها بالسمن، ثم أضيفي العجينة بها.

ساوي العجينة بيدك جيدًا.

ادخلي العجينة داخل الفرن في الرف الاوسط.

اتركيها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي المميز من جميع الاتجاهات.

اخرجي الصينية من الفرن.

قومي بتقطيع صينية، وبعد ذلك يتم إضافة الشربات الساخن إليها.

اتركي البسبوسة حتى تبرد، ثم يتم تقديمها في أي وقت.

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