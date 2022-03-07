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دائما ترغب حواء في توافر كل ما تناوله أطفالها بجودة ونظافة ومجهز بالمنزل لكونه صحي أكثر، فكل ما هو جاهز من الخارج لا نضمن مدى نظافته خوفاً على صحت صغارها، واليوم سوف نتناول طريقة مبسطة لعمل المربى بكل أنواعها وكيفية تخزينها، فهي تعد من أشهى الأطعمة المحبوبة وتدخل في الكثير من أنواع الحَلْوَيَات اللذيذة. مقادير عمل مربي الفراولة: كيلو فراولة.

نصف كيلو سكر.

ملعقة عصير ليمونة. طريقة تحضير مربى الفراولة: نحضر الفراولة وغسلها جيداً ونقطعها لجزئين، ثم نضعها في وعاء ونضيف لها السكر. نترك الفراولة مع السكر ليلة كاملة فالثلاجة. نضعها وعليها عصير الليمون في قدر على النار عالية لحين الغليان، ثم نهدئ النار ونتركها. عندما نجد على الوش ريم نزيله. وعندما تنضج نخفقها بالهاند بليندر حتى نحصل على قوام المربى المرغوب به. يمكن إضافة لون طعام أحمر صحي. بعدما تنضج تماماً نتركها تبرد ونحفظها في برطمانات أو علب محكمة الغلق نضيفة متعقمة. كيفية تعقيم العلب للحفاظ على المربى أكثر وقت، نضعه في ماء ساخن ونترك الماء تغلي شوية، ثم ننشف بفوطة نضيفة، ثم نستخدمه في تخزين المربى. مكونات ومقادير عمل مربى الجزر: نصف كيلو جزر مبشور.

كوب ونصف سكر أبيض.

كوب إلا ربع كبير ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال. خطوات تحضير مربي الجزر: نحضر الجزر ونغسله جيدًا، ثم نقشره. في وعاء نضع فيه السكر وعصير الليمون وبشر البرتقال والجزر بعد غسله وتقطيعه و الماء، ثم نرفع الوعاء على نار هادئة ثم نقلب لحين ذوبان السكر في الماء. ونتركه على نار هادئة لحين نضج الجزر تماماً. ونقوم نهرسه بالهاند بليندر أو باستخدام الخلاط الكهربائي. حفظها في علبة محكمة الغلق للحفاظ عليها اكثر وقت ممكن. مكونات عمل مربى التين: كيلو تين.

نصف كيلو سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ربع ملعقة قرفة.

نصف كوب ماء. طريقة تحضير مربى التين: أولاً نغسل التين ونصفيه جيداً، نضعه في وعاء ونضيف له السكر والماء ونتركه في الثلاجة ليلة كاملة. في قدر على النار نضع المكونات السابقة وعليها القرفة وعصير الليمون ونتركها على نار عالية حتى تغلي. نزيل الريم من على الوش ونهدئ النار ونتركها حتى تنضج تماماً وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة إعملي جميع أنواع المربى فالمنزل بمكونات بسيطة وبأقل مجهود - ثقفني

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