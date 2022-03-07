بنصف كيلو من الحمص اعملي الحمصية الشهية بمكونات بسيطة في البيت

تعد الحمصية من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحمص والسكر ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطعم مميز ورائع وأحلى من الخارج، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الحمصية الشهية في البيت.

مقادير عمل الحمصية

تحتوي الحمصية على مقادير بسيطة ويسهل توافرها في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من السكر.

نصف كيلو من الحمص.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الحمصية الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به الماء مع السكر على نار متوسطة حتى يذوب السكر. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون مع ماء الورد ونستمر بالتقليب لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى يسمك الخليط ويأخذ اللون الذهبي. ثم نقوم بإضافة الحمص فوق العسل، مع التقليب حتى تمتزج المكونات بشكل جيد. بعد ذلك نقوم بفرد الحمصية في صينية قاعدتها متحركة مع دهنها بقليل من الزيت باستخدام فرشاة. ثم ندهن الأيدي بالزيت ونفرد بها الحمصية حسب الرغبة، بعد ذلك نتركها تهدأ، ثم نقطعها إلى مكعبات صغيرة. بعد ذلك نترك الحمصية لمدة لا تقل عن ٣ ساعات حتى تتماسك، ثم تصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى حمصية شهية في البيت لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد دقيق الحمص على البشرة

هناك عدة فوائد لدقيق الحمص على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعمل دقيق الحمص على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ. يساعد في نضارة البشرة وحيويتها وإعطاءها النضارة واللمعان. يكافح حب الشباب ويعالج البشرة المعرضة لذلك. يزيل خلايا الجلد الميتة ويساعد في تفتيح البشرة بشكل فوري.

فوائد الليمون على الجسم

هناك عدة فوائد لليمون على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-