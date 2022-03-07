طريقة عمل بسبوسة الحليب بطعم رائع ولذيذ

بسبوسة الحليب ، من أكثر الحلويات الشرقية انتشاراً يرتبط تحضيرها بالعديد من المناسبة السعيدة مثل الأعياد أو في شهر رمضان الكريم، تعتبر من أكثر أطباق الحلويات التي نجد لها الكثير من المحبين ولا يختلف على مذاقها اثنين لها عشاقها من الأطفال والأشخاص الكبار فهي تمتاز بطريقة تحضير سهلة جداً وبسيطة، وتوجد أنواع عديدة من أطباق البسبوسة تختلف طريقة تحضير كل نوع عن الآخر من حيث المكونات ولكن جميع أنواعها لها مذاق رائع جداً ولذيذ، ويمكن تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل بدلاً من شراء الأطباق الجاهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسبوسة الحليب من خلال مكونات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل بسبوسة الحليب

مكونات البسبوسة بسيطة ويمكننا الحصول عليها بكل سهولة وهي كما يلي:ـ

كوب من الحليب البودر المجفف.

3/4 كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب من القشطة.

كوب ونصف من السميد.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة صنوبر للوجه.

للشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسبوسة الحليب بطريقة سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

في مقلاة على النار نقوم بوضع الحليب على نار هادئة، ثم نقلب الحليب المجفف باستمرار حتي لا يحترق الحليب ويأخذ فقط اللون الذهبي الفاتح. ثم نقوم بنخل الحليب باستخدام مصفى حتي نتخلص من وجود أي تكتلات موجودة ويترك جانباً. في وعاء نقوم بوضع السميد والسكر والبيكنج بودر ورشة من الملح والحليب المحمص ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بإضافة الزيت والقشطة والقليل من الفانيليا، ثم نقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض. نسكب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ونوزع الخليط جيداً في الصينية ثم نوزع الصنوبر على الوجه. ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الشبكي في المنتصف. نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تتحمر وتأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الفرن ثم نسكب عليها الشربات الساخن وهي أيضاً ساخنة، ثم نتركها حتي تتشرب الشربات مع مراعاة تغطيتها. ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة تحضير الشربات