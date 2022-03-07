احلي طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر بطعم وريحة حكاية مثل الجاهز تماماً

يهتم الكثير من الأشخاص في الدول العربية بتقديم الضيافة ويعتبر المعمول السعودي من أفضل وأشهى الحلويات التي يمكن تقديمها للضيافة ولا يقتصر تحضيرها على المناسبات أو الأعياد بل يتم تحضيرها طوال العام وذلك لأنها من أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وتتميز أيضًا بأن مكوناتها بسيطة وسهلة التحضير أيضًا.

تتميز المملكة العربية السعودية ببعض الأطعمة والحلويات المشهورة جدًا ، كما تنتشر في بلادنا والعديد من الدول العربية ، وأهمها المعمول السعودي الذي يُعد من ألذ الحلويات في العالم. يمكن تقديمه في مناسبات عديدة أو تقديم بسيط للزوار ، الآن سوف نفهم الخطوات السهلة والمحددة على طريقة تحضير المعمل بالطريقة الأصلية ، تابعنا الآن.

طريقة عمل معمول سعودي

تتميز طريقة تحضير معمول سعودي بأن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى بذل جهد كبير أو وقت طويل

المقادير

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر المطحون.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من السمنة.

بيضة واحدة.

ذرة ملح.

مقادير الحشو

نصف كوب من العجوة اللينة .

رشة من القرفة.

طريقة التحضير

يتم وضع الزبدة في المضرب الكهربائي ويتم الخفق إلى أنت يتغير قوامها.

يتم إضافة السمن إليها مع الاستمرار في الضرب.

يتم إضافة السكر والبيض والفانيلا مع الاستمرار في الضرب أيضًا.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلبهم مع بعض جيدًا.

يتم وضع خليط الزبدة على الدقيق تدريجيًا مع العجن.

يتم العجن جيدًا لمدة لا تقل عن شعر دقائق حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها وتصبح العجينة لينة.

يتم تشكيل العجينة على حسب الرغبة ومن الممكن وضعها في قوالب التشكيل أيضًا للحصول على الشكل المرغوب فيه.

في حالة الرغبة في حشو المعمول بالعجوة يتم أخذ قطعة صغيرة من العجوة وتكويرها ووضعها داخل العجينة وإغلاق للعجينة عليها مرة أخرى.

في حالة عدم تحضيرها بالعجوة لا يتم وضعها ويتم تشكيل العجينة فقط.

يتم إحضار صينية فرن ويفضل أن تكون الصينية حوافها قصيرة.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويفضل أن يتم تشغيله قبل دخول الصينية بعشرة دقائق.

يتم إدخال الصينية الفرن وتترك لمدة ربع ساعة حتى ينضج المعمول.

يتم إخراج الصينية وتترك حتى تبرد تمامًا وبعدها يتم وضع المعمول في أطباق ويتم تزينه بالسكر البودر.

بذلك يكون طبق المعمول السعودي جاهز للتقديم.

تتميز السعودية ببعض الأطعمة والحلويات التي اشتهرت بها بشكل كبير، والتي تناقلت في بلادنا أيضًا وفي العديد من البلاد العربية، ومن أهم هذه المأكولات هي المعمول السعودي، فهو من ألذ الحلويات التي يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات أو كضيافة بسيطة للزوار، والان سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمل بالطريقة الأصلية له بكل سهولة وبخطوات محددة من خلال متابعتنا الآن.