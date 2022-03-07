بعجينة قطنية أعملي فطيرة الجبنة السريعة بمكونات سهلة وبسيطة وبطعم هش ولذيذ

طريقة عمل فطيرة الجبنة، تفكر بعض الأمهات في عمل وجبة خفيفة للعشاء، فأول ما يخطر ببالهم هو عمل فطيرة الجبنة اللذيذة والتي يحبها الكثير من الأشخاص وخاصةً الأطفال، وذلك لأنها من الأكلات سهلة الهضم وذو طعم رائع وتعتبر فطيرة الجبنة من الأكلات الموفرة وذلك لتوافر جميع المكونات الموجودة بها في المنزل، وإليك من خلال المقال طريقة عمل فطيرة الجبنة، فعليك إتباع الخطوات التالية حتى تقومي بعملها في أسرع وقت.

طريقة عمل فطيرة الجبنة

إليك عزيزتي أفضل طريقة لعمل فطيرة الجبنة بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومفيدة لأطفالك، فعليك إتباع الطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من السكر.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من اللبن الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزبدة الصفراء.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من الخل الأبيض.

ربع كوب من اللبن الرايب.

كمية مناسبة من أي نوع جبن متوفر لديك سواء موتزاريلا أو شيدر أو غيرها.

حبة من الفلفل الأخضر الكبير.

الطريقة التحضير

في كوب صغير قومي بوضع السكر.

أضيفي إليه ربع كوب من اللبن الحليب الدافئ.

ضعي عليهم الخميرة الفورية.

غطي الكوب بطبق صغير، واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تختمر في مكان دافئ.

في طبق صغير ضعي الزبدة الصفراء، واتركيها على نار هادئة حتى تذوب تماماً.

ضعي أكواب الدقيق في بوله عميقة.

أضيفي ملح الطعام إليه.

قومي بوضع الخل الأبيض عليه.

قلبي المكونات جيداً، وضعي الزبدة الذائبة عليهم وافركيها جيداً مع الدقيق.

أضيفي الخميرة الفورية بعد أن تتأكدي أنها اختمرت جيداً.

قومي بوضع اللبن الرايب إن توفر لديك، أو بعض من وش اللبن.

إعجنيهم جيداً، ثم قومي بسكب اللبن تدريجياً حتى الحصول على عجينة لينة ولا تلتصق بيديك.

اتركي العجين بعد أن تغطيه بكيس من البلاستيك وتضعيه في مكان جاف ودافئ.

بعد مرور ساعة تأكدي من أن حجم العجين تضاعف.

قومي برش بعض من الدقيق الأبيض على الرخامة، و قطعي العجين إلى كور صغيرة.

قومي بتقطيع الفلفل الأخضر و امزجيه مع الجبن.

احشي العجين بالجبن والفلفل، ثم قومي بفرد العجين وبللي بالزيت من الخارج.

سخني الفرن، ودخلي العجين في الفرن لمدة ربع ساعة.

اخرجي الفطير بعد التأكد من نضجه وأن الوجه تصبح ذهبي.

قدمي الفطير في أطباق التقديم.

طريقة عمل فطيرة الجبنة

المخبوزات من أهم الأكلات البسيطة التي أصبح لها دور كبير في حياتنا، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل فطيرة الجبنة اللذيذة التي يفضلها الكثير من الناس، ويمكن أن يتم تناولها كوجبة أساسية أو تقطع وتقدم كنوع من المقبلات اللذيذة والمشبعة بجانب الطعام، وطريقة تحضيرها يتم في خطوات بسيطة ولا تحتاج للكثير من المكونات لذلك تابعونا في السطور التالية.