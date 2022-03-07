فطيرة الكاسترد اليونانية بطريقة سهلة وطعم أحلي وأجمل من الجاهزة

تعد فطيرة الكاسترد اليونانية ، من أنواع الحلويات الجميلة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لمذاقها الرائع والمتميز الذي يعطي نكهة مختلفة وشكل جذاب، لاحتوائها على حشو الكاسترد الذي يدخل في العديد من الحلويات الشرقية والغربية، والذي يعطي للحلويات نكهة لذيذة ومميزة تجذب الأطفال والكبار على تناولها بكثرة، ويمكن لكل سيده إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة وتقديمها في الأعياد والمناسبات للضيوف، كطبق للتحلية بجانب الشاي الساخن أو الحليب، فإذا كنتي تبحثين عن طريقة جديدة لعمل الحلو، لذلك سوف نقدم لكي من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي أسهل طريقة لعمل فطيرة الكاسترد اليونانية بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل فطيرة الكاسترد اليونانية

تعرفي علي مقادير عمل هذه الفطيرة اللذيذة وهي كالاتي:-

5 أكواب من الحليب.

ثلاث أربع الكوب من السميد الناعم.

نصف كوب من السكر الحبيبات.

قشور برتقالة.

ملعقة كبيرة من الذبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

3 بيضات.

العجينة:-

باكت من الجلاش.

كوب من الزبده المذابة.

شربات بارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فطيرة الكاسترد اليونانية في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-

في حله على نار متوسطة نضع الحليب وربع كوب من السكر، والسميد الناعم وقشر البرتقالة ونقلب جيداً، حتى نحصل على قوام ثقيل لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نطفئ النار ونخرج قشر البرتقال، ونتركها تبرد لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط دافئ، ثم نخفق البيض وباقي كمية السكر جيداً، ويضاف إلي الخليط بالتدريج مع التقليب المستمر. ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة كبيرة من الفانيليا ونقلب جيداً، ثم يغطي ويترك جانباً في حرارة الغرفة ليبرد تماماً. بعد ذلك نحضر صينية وندهنها بالزبدة، ونضع ورق من الجلاش وندهنها بالزبدة، مع ترك الأطراف إلي الخارج نكمل بنفس الطريقة إلي أن نضع 10 ورقات. ثم نصب خليط الكاسترد في المنتصف ونضع ورقة من الجلاش، على الوجه وندخل الأطراف إلي الداخل وندهنها بالزبدة ونقطعها مربعات بواسطة سكين حاد. بعد ذلك ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 190 مئوية، في رف أوسط لمدة 40 دقيقة،حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. ثم نخرجها من الفرن وتسقي بالشربات البارد وتترك لتبرد في حرارة الغرفة. ثم ندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة وتقدم بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

هناك بعض النصائح للحصول علي فطائر هشة وطرية يجب أتباعها وهي كالاتي:-