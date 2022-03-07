وصفه تنظيف القولون من السموم المتحجرة لسنوات طويلة وغازات المعدة والبطن

يعاني الكثير من الأشخاص من القولون حيث يهتم هؤلاء الأشخاص تنظيف القولون من السموم والغازات ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنظيف القولون، والتخلص من بقايا المواد العالقة على جدران القولون وذلك بعيداً عن الذهاب إلى العيادات والمستشفيات حيث يتسبب وجود السموم في القولون على النفخة والتعب والتهيج في البشرة وزيادة الوزن بصورة كبيرة لذلك يجب الاهتمام بتنظيف القولون، ويمكن ذلك من خلال شرب الماء واستخدام عصير الفواكه والخضار مثل الموز والكمثرى والخوخ والعنب والليمون وغيرها أو تناول المكسرات والبذور والبقوليات.

طرق تنظيف القولون

يمكن تنظيف القولون من خلال تناول البروكلي لذلك يجب إضافة البروكلي إلى النظام الغذائي الخاص بنا ويمكن أن تناوله مطبوخا أو نيئا.

تناول الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ حيث تعتبر السبانخ من أشهر الخضروات التي تعمل على تنظيف القولون.

شرب الحليب بصورة مستمرة حيث يعمل الحليب على تنظيف القولون ويمكن إضافة بعض الفواكه للحليب أو خلطه بأي عصائر أخرى.

تناول التوت الأسود بصورة يومية أو إضافته إلى طبق السلطة أو استخدامه في بعض الحلويات.

تناول الشوفان حيث يعمل الشوفان على التخلص من سموم القولون والتخلص من الغازات أيضاً.

فوائد تنظيف القولون

يتم خسارة الوزن الزائد عند تنظيف القولون.

تحسين هضم الطعام في الجهاز الهضمي.

يزداد مستوى الطاقة في الجسم.

يتم تصفية الذهن وتحسين العمليات العقلية والفكرية.

بعض النصائح للحفاظ على القولون