طريقة عمل بسكويت الشوفان والقمح مقرمش ولذيذ وبأقل تكلفة

طريقة عمل بسكويت الشوفان والقمح، نعرف جميعاً الفوائد المذهلة للشوفان ودقيق القمح فكلاهما يحتويان على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة مثل البروتين والفيتامين والألياف ولهما فاعلية كبيرة في محاربة السرطان وأمراض القلب لذلك تقبل الأمهات على تقديمهما ضمن الوجبات والوصفات ومنها البسكويت الذي يمكن تحضيره بأكثر من طريقة مثل بسكويت البرتقال أو بسكويت الشوكولاته كما أن هناك بسكويت الزبدة أو البسكويت السادة وغيره ولكن في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشوفان والقمح وطريقة تحضير البسكويت المالح مع البهارات.

طريقة عمل بسكويت الشوفان والقمح في وصفة سريعة وسهلة

البسكويت واحد من المخبوزات المعروفة والسهلة حيث تستطيع ربات البيوت تحضيره بالكثير من الطرق بدلاً من شرائه جاهز.

المكونات

كوب وربع من دقيق القمح.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

في وعاء عميق نقلب المكونات الجافة مع بعضها دقيق القمح والشوفان والبيكنج بودر والسكر ثم نضيف عليهم الزبدة الطرية ونعجن كل المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الحليب بالتدريج مع العجن حتي تصبح العجينة طرية ثم نلم العجينة على قطعة واحدة ونغطيها ونتركها حتي تختمر لمدة ثلاثون دقيقة.

نفرد العجينة على ورقة زبدة ثم نشكلها على شكل دائرة صغيرة مثل شكل البسكويت الجاهز المدور.

نحضر صينية فرن بها ورقة زبدة نضع بها البسكويت الذي تم تشكيله على شكل دائرة ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 150 درجة ونتركه حتي يأخذ اللون الذهبي المقرمش.

طريقة عمل بسكويت مالح مع البهارات

هو واحد من الأنواع المنشرة للبسكويت بطعمها اللذيذ ويفضل تلك النكهة المميزة العديد من عشاق ومحبي البسكويت بنكهاته المميزة.

المكونات

اثنان كوب من الدقيق. ربع كوب من الزبدة. ربع كوب من الزيت. ربع كوب من الحليب. ملعقتان كبيرتان من النشا. بيضة. رشة من الفانيليا. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. نصف ملعقة كبيرة من الخل. نصف ملعقة صغيرة من السكر. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. للوجه (ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة خل، ملعقة كبيرة كمون، بيضة ).

طريقة التحضير