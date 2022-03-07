نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات ليزي كيك بالشوكولاته الباردة لون فرن حلويات سريعة وسهلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كرات ليزي كيك بالشوكولاته الباردة لون فرن حلويات سريعة وسهلة - ثقفني
كرات ليزي كيك شوكولاته حلويات سريعة لذيذة جداً ما راح تشبع منها، ما تحتاجين له هو البسكويت والكريمة ومكونات أخرى مثل السكر والزبدة كرات سهلة لذيذة حلويات لا تحتاج إلى وقت أو مجهود وسوف يحب تناولها الكبار والصغار سهلة التحضير لذيذة جداً بمكونات متوفرة لديكم، وتعد كرات ليزي كيك من حلويات سريعة محببة لدى الكثير خاصة الأطفال والكبار أيضاً وتحضر كرات شوكولاته مختلف أنواعها في الثلاجة لحين تناولها ويمكن حفظها لعدة أيام، بما إنها تعد من مكونات بسيطة لذا تعد من أبسط وأسرع أنواع الحلويات التي تعد بالمنزل فتابعوا معنا طريقة كرات ليزي كيك شوكولاته.
كرات ليزي كيك كرات بسكويت بالشوكولاته
- نحتاج إلى باكيت من بسكويت دايجستيف بوزن 250 جرام.
- مكونات صوص شوكولاته
- عدد 5 ملاعق كبيرة من حليب سائل حوالي 1/3 كوب.
- عدد 5 ملاعق كبيرة من السكر.
- عدد 5 ملاعق كبيرة كبيرة من زبدة.
- عدد 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة.
- 1/2 كوب شوكولاتة غامقة.
طبقة تغليف كرات شوكولاته ليزي كيك
- عدد 4 ملاعق كبيرة من بسكويت شوكولاته.
- عدد 2 ملعقة كبيرة برش جوز الهند.
- نصف ملعقة صغيرة كاكاو بودرة.
تحضير كرات ليزي كيك بقطع البسكويت وشوكولاتة
- في وعاء عميق يضاف البسكويت ويتم تحطيمه وتكسيره إلى قطع صغيرة ويضاف عليه الزبدة المذابة وتخلط مكونات مع بعضها جيدا حتى يتشرب البسكويت الزبدة.
- ثم في وعاء آخر يضاف الكريمة أو حليب سائل وحليب بودر وكاكاو الخام وشوكولاتة وزبدة والسكر والزبدة وترفع على النار على درجة حرارة متوسطة.
- مع تقليب مكونات الشوكولاته حتى تذوب الشوكولاته تماما ثم يصب مزيج الشوكولاته مع الحليب بعد أن تمتزج تماماً يصب مزيج على البسكويت المطحون.
- ثم تقليب بسرعة ليتشرب البسكويت الشوكولاته مكونان معا عجينة بسكويت طرية لذيذة، تترك جانباً حتى تبرد قليلا فقط.
- ثم شكلي عجينة ليزي كيك على شكل كرات بحجم متوسط وترص كرات بسكويت على ورق زبدة حتى تنتهي من كل كمية عجينة لديك.
- ثم أحضري وعاء وضيفي عليه فتات بسكويت مطحون للتزيين ووعاء اخر ضيفي فيه شوكولاته مذابة وآخر جوز الهند المبشور.
- زيني كرات ليزي كيك ببسكويت شوكولاته على حسب رغبتك بتغطيتها بجوز الهند وقسم آخر بتغطية الكرات بشوكولاته مذابة وقسم آخر بالبسكويت مطحون، وتدخل كرات ليزي كيك في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك وتقدم.