كرات ليزي كيك بالشوكولاته الباردة لون فرن حلويات سريعة وسهلة

كرات ليزي كيك شوكولاته حلويات سريعة لذيذة جداً ما راح تشبع منها، ما تحتاجين له هو البسكويت والكريمة ومكونات أخرى مثل السكر والزبدة كرات سهلة لذيذة حلويات لا تحتاج إلى وقت أو مجهود وسوف يحب تناولها الكبار والصغار سهلة التحضير لذيذة جداً بمكونات متوفرة لديكم، وتعد كرات ليزي كيك من حلويات سريعة محببة لدى الكثير خاصة الأطفال والكبار أيضاً وتحضر كرات شوكولاته مختلف أنواعها في الثلاجة لحين تناولها ويمكن حفظها لعدة أيام، بما إنها تعد من مكونات بسيطة لذا تعد من أبسط وأسرع أنواع الحلويات التي تعد بالمنزل فتابعوا معنا طريقة كرات ليزي كيك شوكولاته.

كرات ليزي كيك كرات بسكويت بالشوكولاته

نحتاج إلى باكيت من بسكويت دايجستيف بوزن 250 جرام. مكونات صوص شوكولاته عدد 5 ملاعق كبيرة من حليب سائل حوالي 1/3 كوب. عدد 5 ملاعق كبيرة من السكر. عدد 5 ملاعق كبيرة كبيرة من زبدة. عدد 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة. 1/2 كوب شوكولاتة غامقة.

طبقة تغليف كرات شوكولاته ليزي كيك

عدد 4 ملاعق كبيرة من بسكويت شوكولاته. عدد 2 ملعقة كبيرة برش جوز الهند. نصف ملعقة صغيرة كاكاو بودرة.

تحضير كرات ليزي كيك بقطع البسكويت وشوكولاتة