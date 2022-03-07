مثل الجاهز تماما.. بسكوت القهوة الفاخر الرائع مقرمش وخفيف بمقادير مظبوطة واقتصادية يعدل المزاج لعشاق القهوة

مثل الجاهز تماما.. بسكوت القهوة الفاخر ، نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل بسكويت القهوة في البيت زي المحلات تماماً، فهناك طرق عديدة ومختلف تستخدم عند تحضير البسكويت وكن يظل بسكويت القهوة واحد من أفضل وأشهى أنواع البسكويت التي يمكنك أن تقدميها مع كوب من الشاي أو الحليب لأطفالك على الفطور أو كوجبة جانبية في منتصف اليوم للحصول على الفوائد الموجودة به والتي تمد أجسامهم بعناصر غذائية مهمة جداً يحتاجون لها في مرحلة النمو.

مثل الجاهز تماما.. بسكوت القهوة الفاخر

لتحضير بسكويت القهوة يوجد كثير من الطرق المختلفة التي يمكن الاعتماد عليها لتحضير البسكويت بطريقة مختلفة ومميزة كالآتي:

بسكويت القهوة بصلصة السكر:

إليك سيدتي أفضل طريقة لعمل بسكويت القهوة في البيت:

المقادير:

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة قرفة.

2/1 كوب ماء ساخن.

2/1 كوب زبدة طرية.

1 كوب سكر بني فاتح.

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

مقادير خليط جوز الهند:

2/1 كوب جوز هند مبشور.

2/1 كوب زبيب.

1 ملعقة كبيرة دقيق.

مقادير صلصة السكر:

2 كوب سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة حليب.

طريقة التحضير: