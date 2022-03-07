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عمر شويل - جدة مثل الجاهز تماما.. بسكوت القهوة الفاخر الرائع مقرمش وخفيف بمقادير مظبوطة واقتصادية يعدل المزاج لعشاق القهوة - ثقفني
مثل الجاهز تماما.. بسكوت القهوة الفاخر ، نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل بسكويت القهوة في البيت زي المحلات تماماً، فهناك طرق عديدة ومختلف تستخدم عند تحضير البسكويت وكن يظل بسكويت القهوة واحد من أفضل وأشهى أنواع البسكويت التي يمكنك أن تقدميها مع كوب من الشاي أو الحليب لأطفالك على الفطور أو كوجبة جانبية في منتصف اليوم للحصول على الفوائد الموجودة به والتي تمد أجسامهم بعناصر غذائية مهمة جداً يحتاجون لها في مرحلة النمو.
مثل الجاهز تماما.. بسكوت القهوة الفاخر
لتحضير بسكويت القهوة يوجد كثير من الطرق المختلفة التي يمكن الاعتماد عليها لتحضير البسكويت بطريقة مختلفة ومميزة كالآتي:
بسكويت القهوة بصلصة السكر:
إليك سيدتي أفضل طريقة لعمل بسكويت القهوة في البيت:
المقادير:
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 4/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة قرفة.
- 2/1 كوب ماء ساخن.
- 2/1 كوب زبدة طرية.
- 1 كوب سكر بني فاتح.
- 1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
مقادير خليط جوز الهند:
- 2/1 كوب جوز هند مبشور.
- 2/1 كوب زبيب.
- 1 ملعقة كبيرة دقيق.
مقادير صلصة السكر:
- 2 كوب سكر بودرة.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 3 ملاعق كبيرة حليب.
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق يتم خلط الدقيق مع البكينج بودر والقرفة والملح وقلبيهم معاً.
- ثم تذاب القهوة في الماء الساخن ويتم خلط الزبدة مع السكر في وعاء أخر باستخدام المضرب الكهربائي.
- يتم إضافة البيض والفانيليا واستمري في خفق المكونات ويضاف الدقيق بالتدريج مع القهوة المذابة واخفقي المكونات مع بعضها على سرعة هادئة.
- استمري على ذلك حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- قومي بخلط مكونات الجوز مع بعضها بشكل جيد.
- ضعي الخليط على العجينة وقلبيهم مع بعضهم بواسطة ملعقة من البلاستيك حتى أن يمتزجوا جيداً.
- يتوجب عليك البدء في تشكيل بسكويت القهوة واحضري صينية مدهونة بالزبدة ويرص بها حبات البسكويت.
- توضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- عليك الانتظار لمدة 10 دقائق حتى أن تنضج تماماً.
- قومي بخفق السكر والزبدة معاً وأضيفي لهم الحليب واستمري في الخفق حتى يصبح الخليط ذات قوام ثقيل.
- قومي بدهن حبات بسكويت القهوة بصلصة السكر التي سوف تعطيه مذاق شهي ولذيذ وقدميها بالطريقة التي ترغبين بها بالهناء والشفاء.