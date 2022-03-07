بشرة الرقبة مش بتاخد نفس الاهتمام والعناية اللي بتاخدها بشرة الوجه ، دايما بننساها في روتين العناية بتاعنا ، بالرغم ان منطقة الرقبة تعتبر ارق جلد في الجسم وبتمي للترهل اكتر ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق طبيعية لشد الرقبة والتخلص من التجاعيد والترهل.

ليه الرقبة بيحصل فيها تجاعيد وترهلات:

الرقبة هي اول مكان بتظهر فيها علامات الشيخوخة ، لانه ارق جلد في الجسم كله ، وكمان لان الرقبة بتحتوي على عدد اقل من الغدد الدهنية ، وده بيخليها تفقد مرونتها بشكل اسرع نسبيا ، بالاضافة اننا مش بندي الرقبة نفس العناية والاهتمام اللي بنديها لبشرة الوجه.

طرق طبيعية لشد الرقبة:

1- التدليك بالحجر السخن:

التدليك بالحجر السخن على جلد الرقبة المترهل هيساعد على التخلص من التجاعيد ، وممكن كمان يأدي لتكوين الكولاجين وشد جلد الرقبة ، اعملي التدليك ده مع حد متخصص للحصول على افضل النتايج واكتر امان.

2- التدليك بزيت اللوز:

التدليك بزيت اللوز ممكن يساعد عللى تحسين تماسك ومرونة الجلد ، اللوز غني بفيتامين E اللي بيساعد على تقليل التجاعيد ، حطي زيت اللوز على رقبتك بانتظام ودلكيه ، بالاضافة كمان انك ممكن تاكلي اللوز نفسه بشكل يومي.

3- التمارين:

واحد من التمارين الفعالة لشد رقبة الجلد هو التمدد والاسترخاء لعضلات الوجه السفلية ، التمرين ده ممكن يأدي لتنشيط العضلات اللي حوالين الرقبة ، وده هيأدي لتحفيز انتاج الكولاجين وشد الجلد.

ماسكات للرقبة:

– ماسك الخيار:

الخيار يعتبر مصدر رائع للترطيب لانه بيحتوي على 95% من الماية ، واستخدامه على الرقبة هيساعد علاج التجاعيد ويخلي الرقبة شكلها ممتليء.

المكونات:

– 1 خيارة.

– 2 معلقة كبيرة لبن رايب.

– 4 – 5 نقط زيت لوز.

– كوباية صغيرة ماية ورد.

– قطع قطن.

طريقة التحضير والاستخدام:

في بولة صغيرة ابشري الخيار ، وضيفي له اللبن الرايب وزيت اللوز ، قلبي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على الرقبة وسيبيه لمدة 30 دقيقة لحد ما ينشف ، امسحي الرقبة بقطعة قطن مبللة بماية الورد ، بعدها رطبي الرقبة بكريم مرطب.

كرري الوصفة يوميا.

– ماسك الموز:

الموز بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة بتساعد على شد جلد الرقبة.

المكونات:

– 1 موزة.

– 4 معالق كبيرة لبن رايب.

– 2 معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

في بولة صغيرة اهرسي الموزة ، ضيفي لها اللبن الرايب والعسل ، قلبي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على الرقبة ، وسيبيه لحد ما ينشف لمدة ساعة تقريبا ، بعدها اغسلي رقبتك بالماية.

كرري الوصفة يوميا.

نصايح للحفاظ على الرقبة مشدودة:

1- خدي كولاجين:

الكولاجين بيساعد على تحسين مرونة الجلد ، واضافة مكملات الكولاجين لنظامك الغذائي اليومي ممكن انها تساعد على الحفاظ على رقبتك شباب ومشدودة وخالية من التجاعيد.

2- اتجنبي البرفيوم:

البرفانات بتحتوي على كحول ممكن يسبب جفاف الجلد لو استخدمتيه كتير ، وده في النهاية هيأدي لفقدان مرونة الجلد ، عشان كده بننصحك تتجنبي استخدام البرفيوم على رقبتك ، ممكن تستخدميها على المعصم افضل.

3- خدي فيتامين C:

فيتامين C معروف بخصائصه المضادة للشيخوخة ، ممكن تستخدمي مصل او كريم بيحتوي على فيتامين سي للحفاظ على شباب رقبتك.

4- قشري بشرتك:

الوجه والرقبة بيبقى عليهم ملايين الخلايا الميتة اللي ممكن تسد المسام لو ماتنضفتش ، وده ممكن يخلي بشرتك باهتة واكبر من سنها ، استخدمي مقشر كيميائي او طبيعي هيساعدك في الحفاظ على رقبتك.

5- رطبي بشرتك:

الترطيب المنتظم كمان هيساعد على الحفاظ على شباب رقبتك ، اختاري مرطب طبيعي جودته عالية ، واستخدميه يوميا بانتظام.

6- اتحكمي في وزنك:

زيادة الوزن ممكن انها تسبب تمدد الجلد ، وفقدان الوزن بعد كده ممكن يأدي لترهل جلد الرقبة ، عشان كده بننصحك تتحكمي في وزنك عن طريق الاكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام ، حافظي على رطوبة جسمك ، وامشي على نظام غذائي متوازن ، دخلي الفواكه الطازة, والخضروات اللي ورقها لونه اخضر, والسلطات لنظامك الغذائي اليومي.

10 وصفات طبيعية فعالة لتفتيح الرقبة