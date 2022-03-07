اصنعي قراقيش اليانسون المالحة الهشة بطعم ورائحة زمان أحلى من المخابز

قراقيش اليانسون المالحة من أجمل أنواع المخبوزات الهشة التي تمتلك طعم ونكهة ورائحة جميلة تجذب الناس إليها، وهى من المخبوزات الصحية التي تمتلك العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم فهي تساعد على تقوية العظام، كما تعمل على تنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على نبات اليانسون الذي يجعلها تحتوي على قيمة غذائية متكاملة، ويمكن تقديمها على وجبة الإفطار بجانب المشروبات الساخنة والأطعمة المختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قراقيش اليانسون المالحة بطعم ورائحة زمان أحلى من المخابز بقوام هش وخفيف.

مكونات قراقيش اليانسون المالحة

سوف نقدم لكم اليوم مكونات عمل القراقيش بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. كوب من الزيت. كوب من الحليب الدافئ. ملعقتين من السمسم. ملعقة كبيرة من اليانسون. مقدار ملعقة صغيرة من الشمر حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير قراقيش اليانسون المالحة الهشة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الرمل تماماً.

ثم نقوم بإضافة الحليب بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

ثم نغطي العجين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يختمر ويرتاح قليلا.

طريقة تجهيز قراقيش اليانسون المالحة

سوف نقدم لكم طريقة التجهيز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالى:-

بعد أن يختمر العجين نقوم بفرده على سطح متساوي حتى نحصل على شكل دائرة. ثم نقوم بتقطيع العجين إلي أصابع متوسطة الحجم، ثم نرص قطع القراقيش في صينية مدهونة بالزيت. نغطي الصينية بعد أن ننتهي من من التقطيع بقطعة قماش نظيفة ونتركها لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج القراقيش من الفرن ونرصها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا بجانب المشروبات والأطعمة.

أسرار نجاح قراقيش اليانسون المالحة

توجد أسرار يجب إتباعها حتى نحصل على مخبوزات سريعة وهشة وهى كما يلي:-