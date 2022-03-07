طريقه عمل البان كيك الاصلية في المنزل وبمكونات بسيطة ومذاق شهي ولذيذ

يُعتبر البان كيك واحد من ضمن الوصفات التي يفضل تناولها الكثيرين على وجبة الإفطار، مما يدفع السيدات للبحث عن طريقه عمل البان كيك الاصلية رغبةً في القيام بإعداده في البيت دون الشراء من المحال التجارية، حيث يُمكنك إضافة الكثير من الإضافات سواء شوكولاتة أو شربات أو قطع من الفراولة وغيرها من الحشوات الأخرى على حسب رغبتك، فهي وصفة غير مكلفة وسهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود.

طريقه عمل البان كيك الاصلية

ترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة لعمل البان كيك في البيت دون الحاجة للذهاب إلى المحال المخصصة لإعداد الحلوى وشراءه بأسعار باهظة، لذا سوف نوضح لكم طريقة جيدة وسهلة وسريعة لتحضير البان كيك دون تكاليف في المنزل وبمذاق لا مثيل له:

مكونات الـبان كيك

كوب فقط من الطحين المنخول.

كوب إلا ربع من الحليب.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشه من الملح.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

بيضة فقط.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء عميق أولاً ثم نضيف إليه البيض ويتم خفقه بشكل جيد.

نضيف إلى الحليب البيض والزبدة ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نستمر في الخفق حتى تتداخل المكونات ثم نضيف الطحين وباقي المكونات.

نرفع مقلاة على نار متوسطة الحرارة ونضيف إليها القليل من الزبدة.

نسكب القليل من العجين السابق ونتركه حتى يُصبح لونه ذهبي.

نكرر عمل الخطوة السابقة حتى ننتهي من كافة الكمية التي تم إعدادها.

يتم تقديم البان كيك مع أي إضافة ترغب بها سواء صوص شوكولاتة أو غيره.

أسرار نجاح البان كيك

هناك بعض الأسرار التي تُساهم في نجاح البان كيك والتي جاءت على النحو التالي: