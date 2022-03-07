أسرار طريقة عمل القطايف بالمنزل بمكونات بسيطة اصنعي كميات من عجينة القطايف الهشة

طريقة عمل القطايف ، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك يتم البحث من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص في الوطن العربي عن طريقة القطايف، حيث تعتبر القطايف من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي ترغب الكثير من السيدات على طريقة عملها، ويتم تناولها طوال شهر رمضان فهي عبارة عن عجينة هشه وخفيفة يتم حشوها بالمكسرات حسب الحاجة والزوق، فيتم عملها مثل حلوى تقدم بعد الفطار وذلك عند حشوها بالمكسرات، كما يتم عملها مالحها تقدم على الفطار عند حشوها باللحم أو الجبن.

طريقة عمل القطايف

يوجد الكثير من الأفراد الذين يعشقون القطايف سواء كبار أم صغار وذلك بسبب مذاقها الشهي، وترغب النساء في عملها داخل المنزل لضمان نظافتها وعملها على طريقتها الخاصة، وقد تكاثرت الطرق التي يتم من خلالها عمل عجينة القطايف، وقد تتمثل مكوناتها في التالي:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من السميد السادة.

رشه صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

باكو بيكنج بودر.

معلقة فانيليا سائلة صغيرة.

ثلاثة أكواب ماء

خطوات عمل عجينة القطايف

يجب الالتزام بخطوات العمل حتي تحصلي علي نتيجة مبهرة وكمية كبيرة من القطايف، واليكم طريقة إعداد القطايف:

يتم إحضار خلاط كهربائي ويتم وضع الماء والسكر والبيكنج بودر وكذلك الفانيليا بداخله، ويتم خلطه بشكل جيد. ثم يتم وضع الدقيق والسميد والملح بشكل تدريجي، وجب أن يتم خطلهم باستمرار. يتم وضع الخليط الذي تم عمله داخل كوب له حافة مدببة، وذلك حتى يتم تشكيله بسهولة. إحضار صينية غير لاصقة، أو من الممكن وضع ورق الزبدة على الصينية قبل وضع العجينة حتى لا تلتصق بالصينية، ويجب أن تكون النار متوسطة ثم القيام بتسخينها، ثم يتم صب جزء دائري عليها. يتم وضع العجينة بعد عملها على قطعة قماش قطني حتى تبرد تماما، ويسهل حشوها بعد ذلك. من الممكن أن يتم عمل القطايف بغير وجود دقيق السميد، حيث يتم إحضار معلقة صغيرة من الخميرة الفورية وكوب ونصف من الحليب السائل بشرط أن يكون دافئ، بدلا من السميد، بالإضافة إلى كوب من الدقيق الأبيض ومعلقة من السكر الأبيض. حيث يتم وضع الحليب مع السكر في وعاء وتقليبهم جيدا، ثم توضع الخميرة بعد ذلك وتغطى في الوعاء حتى تخمر، ثم يتم وضع الدقيق بعد ذلك بشكل تدريجي، وقد يتم تغطية هذا الوعاء لمدة عشرين دقيقة، وبعد ذلك يتم وضعها على شكل دائرة في المقلاة.

يتم تقديم القطايف محلاة بعد الإفطار في رمضان للتحلية، أو يتم تقديمها كوجبة علي مائدة الإفطار ويتم حشوها باللحم المفروم أو بالجبن.