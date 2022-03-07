مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط من أول استخدام

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عمر شويل - جدة مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير،الشامبو من أكثر الأشياء الهامة، وذلك للعناية بالشعر من إصابته بالمشكلات الكثيرة التي يتعرض لها الشعر وبصيلاته، إلا أن من عيوبه جفاف الشعر وتساقطه ويقف الكثير من الأشخاص حائرين ما بين فوائده وأضراره، لذلك قمنا بأعداد هذا المقال للاستفادة الكاملة من الشامبو بإضافة مكون بسيط سوف يكون له فاعلية كبيرة في إعطاء الشعر النعومة الفائقة والكثافة في غضون أيام قليلة.

تكثيف الشعر وعلاج التساقط

من خلال مكون بسيط ومتوفر جدا في كل مكان يمكنك وضعه على الشامبو للحصول على النعومة والكثافة للشعر، ويتم استخدامه كما يلي:

حيث أنه نقوم بإحضار كمية مناسبة من عيدان القرنفل.

نحضر الشامبو المراد استخدامه.

ثم نقوم بوضع عيدان القرنفل داخل علبة الشامبو.

يقلب الشامبو جيدا حتى يختلط القرنفل بالشامبو.

نترك القرنفل داخل الشامبو لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

يتم استخدام الشامبو بشكل طبيعي ثم غسل الشعر جيدا، وسوف تلاحظي الفرق بنفسك مع الاستخدام.

فوائد القرنفل للشعر

القرنفل يحتوي على خصائص كثيرة تجعله مفيد جدا للشعر، ومن أهم الفوائد التي يتم حصولك عليها من استخدام القرنفل هي الآتي:

يساعد في علاج الشعر على التخلص من القشرة التي تصيبه.

يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

يعطي الشعر نعومة فائقة ولمعان لا مثيل له.

يستخدم كعلاج فعال لتقصيف الشعر.

يعتبر القرنفل من المنظفات الجيدة للشعر.

نصائح مهمة للإعتناء بالشعر

استخدام كمية مناسبة من الشامبو للشعر وليس بكثرة الكمية.

نضع الشامبو على الشعر مبلل.

عند استخدام الشامبو يراعى تدليك فروة الرأس حتى يصل الشامبو للفروة بالكامل.

يجب اختيار مرطب مناسب للشعر بعد استخدام الشامبو.

يجب أن تتابعي سيدتي أفضل وأسرع خلطة هندية لكي تحصلي على شعر طويل من خلال إتباع الخطوات والعمل عليها بشكل مستمر، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك في خلال أسبوع واحد فقط، ومن اليوم لن تحتاجي للزيوت والكريمات الباهظة التي معظمها يضر بالشعر، لذلك يجب إتباع الخطوات لكي يصبح شعرك مثل الشعر الهندي الثقيل، فيجب أن تقومي بإتباع ما هو مدون أمامك، لأنها الوصفة الأكثر نجاحا وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

تطويل الشعر بسرعة

تستخدم هذه الطريقة يوميًا لمدة 6 أو 7 أيام ، ثم نتوقف عن استخدامها لمدة 3 أسابيع قبل استخدامها مرة أخرى تعمل هذه الطريقة على إطالة الشعر عن طريق تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس وبصيلات الشعر بينما تغذي الجذور بزيت إكليل الجبل ضع 30 قطرة من زيت إكليل الجبل على فروة الرأس اجلس على كرسي مريح وضع رأسك بين ركبتيك واستخدم فرشاة الشعر دلكي شعرك في هذا الوضع لمدة 10 دقائق كاملة واستخدمي هذه الطريقة يوميًا. بعد تجربة طريقة الانعكاس أو طريقة الانفرتر هذه لمدة 7 أيام متتالية ستلاحظ النتيجة أن شعرك ينمو حوالي 4 سم.