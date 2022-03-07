بنصف كوب من الفستق اعملي كيكة الفستق الشهية لكي ولأطفالك في البيت

تعد كيكة الفستق من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز وبشكل مختلف، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفستق والدقيق والبيض ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الفستق الشهية في المنزل.

مقادير عمل كيكة الفستق

تحتوي كيكة الفستق على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب وربع من الدقيق.

رشة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

٣ حبات من البيض.

كوب إلا ربع من الفستق المفروم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الفستق الشهية بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق البيض مع الفانيليا ونخلطهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. بعد ذلك نقوم بإضافة السكر مع الخلط ثم نضيف الزيت مع رشة من الملح ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط كريمي أبيض. ثم نقوم بإضافة الدقيق مع البيكنج بودر ونستمر بالتقليب حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نقوم بإضافة الفستق مع الحليب ونقوم بالخلط حتى نحصل على خليط ممزوج. ثم نحضر قالب من الكيك ندهنه بالزيت مع رشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيك، بعد ذلك نقوم بسكب الدقيق مع هز الصينية حتى يتساوى الخليط. بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة. ثم نخرج الصينية ونقوم بتزيينها بالفستق المطحون ثم نقطعها وتوضع على طبق التقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كيك بالفستق لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الفستق على الجسم

هناك عدة فوائد للفستق على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-