لو مستعجلة وكسلانة.. السينابون الكذاب أحلى وأسرع حلوى قطنية بمقادير مظبوطة 100%

كثيراً ما نجد أن أغلب الأمهات يحتارون في عمل وجبات إفطار لأطفالهم خفيفة، لذلك نقدم لك عزيزتي الأم طريقة عمل السينابون الكذاب من خلال المقال والذي يجعلك توفرين الكثير من المال بعمله وفي نفس الوقت تستفيدي من المكونات الموجودة به، كما أنه يتكون من مواد موجودة في كل منزلك، عليك متابعتنا لتتعرفي على أسهل طريقة لعمله.

السينابون الكذاب

يمكنك عمل نوع من المخبوزات الهشة اللذيذة ذو الطعم الذي لا يقاوم، وذلك بمكونات موجودة في كل منزل، فقومي بتحضير المكونات التي سوف نقوم بعرضها عليك وهي:

المكونات

ثلاث حبات من الكرواسون السادة.

ثلاث مثلثات من الجبن الكريمي المتوفر لديك.

ربع كوب من اللبن المكثف.

كمية من الجوز.

ملعقتان كبيرتان من القرفة المطحونة.

ثلاث ملاعق من السكر.

وللتزين ربع كوب من الحليب المكثف، ثلاث حبات من الفراولة.

أسهل طريقة لعمل السينابون

أولا قومي بإحضار حبات الكرواسون، وقطعيها قطع متوسطة.

بعد ذلك ادهني صينية بزيت الطعام.

ثم رصي الكرواسون المقطع بها.

بعد ذلك احضري الخلاط الكهربائي، وضعي به كمية الجبن الكريمي المثلثات.

ثم أضيفي إليه اللبن المكثف.

بعد ذلك اخلطيهم جيداً.

ثم قومي بسكب الخليط على حبات الكرواسون المقطعة.

بعد ذلك افرمي حبات الجوز في المطحنة الكهربائية.

ثم قومي برش الجوز على الكرواسون المقطع والخليط الذي قمنا بتحضيره.

بعد ذلك قومي بفرد كمية القرفة المطحونة عليهم، وضعي أيضاً السكر.

ثم سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك ادخلي الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة.

ثم قومي بوضع الصينية تحت الشواية حتى يحمر وجهها.

بعد ذلك افتحي باب الفرن قليلاً حتى لا يجف السينابون.

ثم بعد ذلك قومي بإخراج الصينية منه.

بعد ذلك اتركي الصينية حتى تبرد.

ثم قطعي حبات الفراولة إلى أجزاء متوسطة.

بعد ذلك قومي بسكب اللبن المكثف بطريقة عشوائية.

ثم زيني السينابون بقطع الفراولة الصغيرة بالطريقة التي تفضلينها.

كما يمكنك سكب الشيكولاتة المذابة على وجه السينابون بطريقة عشوائية.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة من أسهل الطرق التي يمكنك عمل السينابون الكذاب بها، فقومي بإحضار المكونات المذكورة، وقومي بعملها بمكونات متوفرة لديك في المنزل، واسعدى أسرتك بتجهيز أفضل إفطار سريع ولذيذ، كما يمكنك استخدامه كنوع من الحلوى السريعة التي تنقذك عند قدوم ضيف إليك.