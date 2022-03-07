تحبيشة العربيات.. طريقة عمل دقة الفول مثل المطاعم وتناولي ألذ طبق فول مدمس مصري

طريقة عمل دقة الفول مثل المطاعم من أكثر الوثفات بحثاً، حيث يعتبر الفول من المواد الغذائية عالية القيمة حيث أن من البقوليات اللازمة لبناء الجسم، والتي لا يمكن أن تخلو سفرة السحور في شهر رمضان منه حيث يعمل على إمتلاء البطن مما يؤدي إلى عدم الشعور بالجوع، لذلك سوف نعرض عليك تحبيشة فول العربيات من خلال المقال حتى تتميزي بعمل أفضل طبق فول.

طريقة عمل دقة الفول مثل المطاعم

يمكنك عمل ألذ طبق فول لم تتذوقي مثله من قبل وذلك بعمل دقة المطاعم اللذيذة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

سبعة ملاعق من عصير الليمون الفريش.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

كوب كبير من الماء الفاتر.

سبعة ملاعق صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الشطة الحمراء.

رأس من الثوم متوسطة الحجم.

طبق متوسط الحجم من الفول المدمس.

تحبيشة فول العربيات

أولا قومي بتقشير رأس الثوم.

بعد ذلك عليك بفرمها جيداً في المفرمة.

ثم قومي بوضعها في الكبة الكهربائية، أو الخلاط الكهربائي حسب المتوفر عندك.

بعد ذلك قومي بوضع كمية الماء المذكورة في المكونات.

ثم ضعي على المكونات الخل الأبيض.

بعد ذلك قومي بوضع الشطة الحمراء.

ثم عليك الآن وضع عصير الليمون.

بعد ذلك شغلي الخلاط لمدة خمسة دقائق.

ثم قومي بوضع الخليط في وعاء به غطاء محكم.

بعد ذلك ضعي الخليط في الثلاجة.

ثم قومي بأخذ كمية الفول المذكورة.

بعد ذلك قومي بأخذ ملعقة كبيرة من الدقة التي قمنا بعرض طريقتها عليك.

ثم ضعي الفول في طاسة وسخني ملعقة كبيرة من الزبدة.

بعد ذلك قومي بوضع الفول مع وضع ربع كوب من الماء الفاتر.

ثم اجعلي النار هادئة.

بعد ذلك اتركي الفول على النار حتى يسخن جيداً.

ثم أضيفي الملعقة الكبيرة من الدقة على الطبق، وقلبي المكونات جيداً، وضعي ملح الطعام حسب الرغبة.

بعد ذلك قدمي الفول في طبق التقديم بجانب العيش السخن.

ثم يمكن وضع كمية من الطحين على الفول لجعل المذاق أفضل.

كما يمكنك وضع الطماطم المقطعة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل دقة الفول مثل المطاعم وبمكونات بسيطة، وطريقة تخزين الخلطة، فقومي بعمل طبق الفول اللذيذ، وقومي بوضعه على سفرة السحور كوجبة رئيسية بجانب العيش السخن، ومتعي أسرتك بعمله.