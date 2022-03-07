وداعًا للألم.. إزالة الشعر بالنشا لبشرة ناعمة وصافية كالزجاج وأفتح 5 دجات

الكثير من السيدات يحتاجون إلى إزالة الشعر الزائد من أجسامهم حيث أنه يسبب لهم القلق والإحراج، ومع استخدام الطرق التقليدية يشعرون بالآلام الشديدة الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى استخدام المواد الطبيعية في ذلك، لذلك فإننا سنوفر لك طريقة إزالة الشعر بالنشا والذي يجعل جسمك يتخلص منه بسرعة، ويجعلك تحصلين على بشرة ناعمة.

إزالة الشعر بالنشا

يمكنك عمل خلطة مكونها الرئيسي نشا الذرة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، وذلك للتخلص من الشعر الزائد، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

ستة ملاعق كبيرة مملوءة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقتان من الزبادي البلدي.

عدد ثلاث حبات من بياض البيض.

ليفة مغربية.

خلطة مجربة لإزالة الشعر نهائيا

في وعاء صغير قومي بوضع بياض البيض، واخفقيه جيداً.

بعد ذلك ضعي ماء الورد على بياض البيض المخفوق.

ثم أضيفي الزبادي إلى الخليط وقلبي جيداً.

في النهاية قومي بوضع نشا الذرة، وقلبيهم جيداً حتى يصبح لديك خليط لين.

بعد ذلك اغسلي جسمك بالماء الدافئ.

ثم افردي الخليط على جسمك.

بعد ذلك اتركيه حتى يجف وبعد مرور النصف ساعة استخدمي الليفة المغربية في فرك جسمك.

ثم قومي بغسل جسمك بماء فاتر.

بعد ذلك كرري الاستخدام مع كل استحمام حتى يساعد في التخلص النهائي من الشعر الزائد.

فوائد النشا للبشرة

لن يقتصر دور النشا على عمل ماسك للتخلص من الشعر الزائد، ولكن له كثير من الفوائد والتي تتمثل فيما يلي:

تعمل على التخلص من الجلد الميت.

يقوم النشا بجعل الوجه أكثر نظافة ونقاء.

يحتوي على مضادات للالتهابات التي تعمل على التخفيف من حكة الجلد.

يعمل على تحويل لون أحمر الشفايف إلى لون طبيعي.

يعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس الحارقة.

يعمل على تقشير الجسم وجعله أكثر بياضاً.

يساعد في تخلص البشرة من حب الشباب.

يمكن إستخدامه كنوع من أنواع المعطرات تحت الإبط.

يخلص الجسم من آثار التجاعيد الناتجة عن تقدم العمر.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن طريقة إزالة الشعر بالنشا، وذلك دون حدوث أي ألم، كما قمنا بعرض الكثير من فوائد النشا للحصول على بشرة مشرقة، فعليك إستخدام النشا بأكثر من طريقة للحصول على بشرة جذابة وخالية من المشاكل.