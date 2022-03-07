محتارة تعملي أيه أكل ..في 10 دقائق بس وبدون فرن هقولك طريقة عمل فطيرة الطاسة المحشية حلو وحادق

طريقة عمل فطيرة الطاسة المحشية حلو وحادق، تعتبر فطيرة الطاسة واحدة من ألذ المعجنات التي يمكن أن يتناولها أحد، وبالإضافة إلى طعمها اللذيذ فطريقة تحضيرها سهلة ولا تأخذ وقت ويمكن الجميع أن يقوم بتحضيرها فهي غير معقدة على الإطلاق بالإضافة إلى أنه يمكن حشوها بالحشو الذي تفضلينه سواء كان حلو أو حادق فيمكن حشوها بالفراخ أو اللحم وكذلك يمكن حشوها بالمربى وسوف نوضح مكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل فطيرة الطاسة المحشية حلو وحادق

سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعمل فطيرة الطاسة بدون أي مجهود .

مكونات عمل فطيرة الطاسة

نصف كيلو دقيق.

نصف كوب حليب.

ملعقة ونصف سكر.

ملعقة من الخل.

ربع كوب زيت.

نصف كوب ماء.

ثلاث ملاعق زبادي.

ملعقة خميرة فورية.

رشه من البيكنج بودر.

رشه ملح.

طريقة تحضير فطيرة الطاسة

نعرض لكم أسهل الطرق في تحضير هذه الفطيرة والتي بالتأكيد ستنجح معكم:

في ربع كوب ماء نضع الخميرة والسكر ونخلطهم ونتركه لتتفاعل الخميرة.

في إناء نضيف الزبادي والحليب والملح والخل والزيت ونخلطهم جميعا.

نضع البيكنج بودر على الدقيق ثم نضيفهم على المزيج ثم نضع الخميرة بعد أن تفاعلت ونعجن كل هذا حتى تتكون عجينة متماسكة.

نغطيها بعد ذلك ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر جيدا.

بعد أن خمرت نقوم بتقطيعها دوائر بحجم مناسب للطاسة ثم ننتظر ربع ساعة قبل البدء في الفرد.

بعد ذلك نفرد كل دائرة ثم نحشيها كما نريد ثم نغلقها ونسويها في مقلاة بقليل من الزيت وقلبيها على كل جانب لكي تنضج.

طريقة عمل فطيرة الطاسة بالجلاش

طريقة اخري لعمل فطيرة الطاسة بالجلاش بطريقة سهله

مكونات عمل فطيرة الطاسة بالجلاش

لفه من الجلاش.

زيت.

طريقة تحضير فطيرة الطاسة بالجلاش