حلويات رمضان.. بسكوت جوزالهند مقرمش ودايب وجميل وهش جدا بطعم خيالى بطريقة سهلة وغير مكلفة

حلويات رمضان.. بسكوت جوزالهند مقرمش ودايب ، يعتبر بسكويت جوز الهند من انواع البسكويت الممتازة واللذيذة والشهية التي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة من الكبار حتى الصغار، كما أنه يكون عبارة عن وجبة غذائية صغيرة ولكنها مليئة بكثير من العناصر الغذائية المفيدة جداً للصحة وتمد أطفالنا بالطاقة والنشاط والحيوية طول الوقت لذلك يفضل أن تقدميها على الإفطار للاستفادة منها في بداية اليوم، وسوف نقدم لكم عبر السطور القادمة أفضل طريقة لعمل بسكويت جوز الهند في البيت.

حلويات رمضان.. بسكوت جوزالهند مقرمش ودايب

يوجد طرق عدة يمكن أن تستخدم لتحضير بسكويت جوز الهند ومنها:

المقادير:

1 كوب كبير دقيق.

1 كوب كبير سكر.

1 كوب كبير جوز هند مبشور.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب زبدة مذابة.

طريقة التحضير:

في البداية يجب أن يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم يتم إحضار وعاء عميق كبير الحجم ضعي به الدقيق والبكينج بودر والسكر وجوز الهند.

بعدها يتم إضافة الزبدة والبيض وخفقيهم مع بعضهم ثم يتم إضافة الخليط إلى الدقيق وقلبي المكونات ع بعضها باستعمال ملعقة خشبية.

ثم يتم عجنها باستخدام اليد حتى تختلط المكونات مع بعضها جيداً.

قومي بإحضار صينية مدهونة بقليل من الزيت أو السمن.

بعدها يتم أخذ ملعقة صغيرة من خليط الدقيق وجوز الهند ويتم رصها في الصينية.

عليك الاستمرار في هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية وتوضع الصينية بالفرن وانتظري لمدة 12 دقيقة حتى تصبح باللون الأصفر الذهبي.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند للشيف سارة عبد السلام

من الطرق الذي يسهل تنفيذها في البيت وتتم كالآتي:

المقادير:

5 كوب دقيق.

1 بيضة.

بياض بيضة.

2/1 كوب سكر بودرة.

2/1 كوب جوز هند.

4/1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2/1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير: