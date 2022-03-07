أقوي مشروب طبيعي سحري لطرد البلغم والتخلص من نزلات البرد والسعال في 10 دقائق بدون علاج

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير أقوي مشروب طبيعي لطرد البلغم، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص التي لا تحب تناول الأدوية نظرًا لطعمها المُر أو السيء، ولكن نزلات البرد والبلغم واحتقان الحلق وكل هذه الأعراض تحتاج إلى أدوية أو مشروبات ساخنة تهدئها، فوصفتنا اليوم هي وصفة سحرية تساهم في طرد البلغم تمامًا من الحلق وتهدئ من الأعراض بل وتقضي عليها تمامًا كل ما عليك قراءة المقال جيدًا واتباع الخطوات بشكل كامل.

طريقة تحضير أقوى مشروب طبيعي لطرد البلغم

1. مشروب الزنجبيل والليمون

الليمون من المشروبات الشهيرة لعلاج مشاكل البرد والبلغم وما شابه حيث أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي المناعة ضد الفيروسات والأنفلونزا.

إضافة الزنجبيل إلى عصير الليمون يعزز من فوائده وقدرته على طرد الفيروسات والأوبئة من الجسم ويعالج نزلات البرد الشديدة.

وذلك وبضع نصف ملعقة من الزنجبيل على الماء المغلي المحتوي على الليمون وتقليبهم جيدًا وتناولهم يوميًا حتى تنتهي النزلة.

2. مشروب الشمر

من المشروبات التي تحمي الجسم من نزلات البرد وأعراضه هو مشروب الشمر الشهير الذي يحتوي على فوائد عظيمة للجسم والصحة.

أضيفي عدة حبات من الشمر بداخل كوب به كمية من الماء وقلبيه لمدة دقيقتين واشربيه بعد أن يبرد تمامًا.

3. مشروب القرفة

تعد القرفة من المشروبات الغنية بالفيتامينات وامعادن الهامة لصحة الجسم وتعالج مشاكل البرد الشديدة.

أضيفي نصف ملعقة كبيرة من القرفة في كوب كبير به كمية وفيرة من الماء المغلي وقلبيها ويمكنك إضافة اللبن إلى المشروب حتى يصبح طعمه لذيذًا.

تحمي القرفة الجسم من الكثير من الأمراض وخاصة الأنفلونزا ونزلات البرد الشديدة والزكام وتطرد البلغم من الحلق.

تناولي المشروب يوميًا حيث أنه يقوي الجهاز المناعي للإنسان.

4. مشروب العرقسوس