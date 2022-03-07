الكرياتين الطبعي.. فرد الشعر طبيعيا بدون مواد صناعية خطيرة احصى على شعر الهنديات

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عمر شويل - جدة ترغب السيدات في تمليس الشعر المجعد لذا تلجأ إلى طرق فرد الشعر طبيعيا نظرًا لخطورة الطرق الكيميائية وارتفاع تكلفتها إضافة إلى الضرر البالغ الذي يلحقه الاستخدام المستمر لأدوات التصفيف الحراري حيث يتعرض الشعر للجفاف الشديد والتساقط، تتميز هذه الوصفات الطبيعية بأنها وصفات آمنة بسيطة تحقق نتائج مذهلة بشهادة الكثير من المستخدمين.

فرد الشعر طبيعيا

تتعدد الطرق الطبيعية لفرد الشعر القادرة على تحويل الشعر من مجعد إلى شعر صحي ناعم، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية:

فرد الشعر المجعد بالزيت الدافئ

أكد الكثيرون فعالية هذه الطريقة في تحويل الشعر المتموج إلى شعر سلس ناعم عن طريق إتباع الوصفة التالية:

المكونات:

مقدار من الزيت المفضل سواء كان زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت السمسم وكذلك يمكن استخدام زيت اللوز.

مشط واسع.

منشفة نظيفة.

الطريقة:

أولا تسخين الزيت في الميكروويف أو على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة.

بعد ذلك توزيع الزيت على الشعر بالتساوي.

ثم تغطية الرأس باستخدام منشفة مبللة ساخنة لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك غسل الشعر بالشامبو الملائم وتمشيطه جيدًا لتنشيط الدورة الدموية.

كرياتين فرد الشعر طبيعي بالبيض مع زيت الزيتون

للحصول على شعر ناعم مفرود يفضل إتباع الوصفة التالية:

المكونات:

عدد 2 بيضة.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

فرشاة بأسنان واسعة.

غطاء الرأس.

الطريقة:

أولا فرد الخليط على فروة الرأس بواسطة الفرشاة.

بعد ذلك تغطية الشعر بغطاء الرأس لمدة تتراوح بين 30:45 دقيقة.

ثم يتم غسل الشعر جيدًا باستخدام شامبو مناسب لطبيعة الشعر.

فرد الشعر وتنعيمه بالحليب والعسل

من الوصفات السحرية لفعالية العسل في الحفاظ على الشعر.

المكونات:

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من العسل.

غطاء الرأس.

الطريقة:

أولا خلط المكونات جيدًا حتى يمتزجان تمامًا.

بعد ذلك فرد المزيج على الشعر وخاصة على الفروة وتركه لمدة ساعة على الأقل.

ثم يفضل وضع غطاء الرأس لتحقيق النتيجة المرجوة.

بعد ذلك غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو مع مراعاة تجفيفه برفق.

تنعيم الشعر الخشن بالحليب جوز الهند

أكدت الدراسات فعاليته في حل مشاكل الشعر التالف والمموج، يفضل إتباع الخطوات التالية عند إعداده:

المكونات:

كمية من حليب جوز الهند حسب طول الشعر

ملعقة من عصير الليمون.

منشفة نظيفة.

الطريقة:

أولا خلط المكونات جيدًا ويفضل وضعه في الثلاجة قبل الاستخدام.

بعد ذلك يدلك الشعر جيدًا مع التركيز على فروة الرأس.

ثم يترك على الشعر لمدة ثلث ساعة حتى يجف ثم تغطية الرأس بمنشفة رطبة لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك يغسل الشعر جيدًا ويمشط وهو رطب.

في النهاية فقد تحدثنا عن أفضل طرق فرد الشعر طبيعيا، بمكونات سهلة وبسيطة يمكنك الحصول على شعر ناعم قوي خالي من التجاعيد والتموجات المزعجة، ينصح خبراء العناية بالشعر بالمداومة على تطبيق هذه الوصفات الطبيعية للحصول على النتيجة المرجوة.