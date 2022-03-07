في 5 دقائق وبدون فرن حضري كيكة المقلاة الشهيرة الناجحة سريعه التحضير بطعم رائع

تعد طريقة عمل كيكة المقلاة هي من الطرق الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت ومؤشر جوجل، فكيكة الطاسة من الوصفات السريعة جدًا والتي قد تسعفك في الكثير من الأوقات التي وقتك فيها محدود لتحضير الحلوى للضيوف، حيث أنك تقومي بتحضيرها في طاسة القلي ولا تحتاج منك الوصفة إلى فرن فالأطعمة التي يتم عملها في الفرن قد تستغرق وقتًا طويلًا، والكيكة من الأكلات الحلوة التي نفضلها جميعًا وتحتوي على قيمة غذائية عظيمة للجسم.

طريقة عمل كيكة المقلاة في المنزل

مكونات الطريقة:-

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

لبن زبادي بمقدار كوب صغير.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

سكر أبيض وبيضة كبيرة الحجم.

كيس فانيلا وبيكنج باودر.

بيكنج صودا.

كوب دقيق أبيض كبير.

حليب (ربع كوب مع ربع كوب).

شيكولاتة حبيبات.

قشطة.