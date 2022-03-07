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عمر شويل - جدة في 5 دقائق وبدون فرن حضري كيكة المقلاة الشهيرة الناجحة سريعه التحضير بطعم رائع - ثقفني
تعد طريقة عمل كيكة المقلاة هي من الطرق الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت ومؤشر جوجل، فكيكة الطاسة من الوصفات السريعة جدًا والتي قد تسعفك في الكثير من الأوقات التي وقتك فيها محدود لتحضير الحلوى للضيوف، حيث أنك تقومي بتحضيرها في طاسة القلي ولا تحتاج منك الوصفة إلى فرن فالأطعمة التي يتم عملها في الفرن قد تستغرق وقتًا طويلًا، والكيكة من الأكلات الحلوة التي نفضلها جميعًا وتحتوي على قيمة غذائية عظيمة للجسم.
طريقة عمل كيكة المقلاة في المنزل
مكونات الطريقة:-
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- لبن زبادي بمقدار كوب صغير.
- ربع كوب من الكاكاو الخام.
- سكر أبيض وبيضة كبيرة الحجم.
- كيس فانيلا وبيكنج باودر.
- بيكنج صودا.
- كوب دقيق أبيض كبير.
- حليب (ربع كوب مع ربع كوب).
- شيكولاتة حبيبات.
- قشطة.
طريقة التحضير:-
- قومي بوضع طاسة القلي بداخلها كمية بسيطة من الزيت على النار حتى يسخن تمامًا ثم قومي بوضع الزبادي والكاكاو على النار حتى تتجانس تمامًا وتذوب في بعضها البعض.
- ضعي السكر إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى تتجانس المكونات وتذوب في بعضها البعض وتصبح ناعمة كليًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة البيض والفانيلا إلى الخليط وأضيفي إليها البيكنج صودا والبيكنج باودر والدقيق وقلبيهم مرة أخرى.
- ثم قومي بوضع الحليب إلى الخليط وقلبي حتى تصبح كل المكونات متجانسة وبعد ذلك قومي بتغطية طاسة القلي على نار هادئة واتركيها لمدة ساعة إلا ثلث حتى تصبح ناضجة تمامًا.
- قومي بتحضير صوص الشيكولاتة حتى تقومي بتزيين الكيك به وذلك من خلال وضع القشطة والشيكولاتة في وعاء معدني على النار حتى تذوب تمامًا.
- اثقبي الكيك في الطاسة عدة ثقوب بواسطة شوكة أو عود خشبي وقومي بصب الحليب بداخلها ثم قومي بصب الشيكولاتة عليها من الأعلى.
- ارفعيها من على النار حتى تبرد وقومي بتقطيعها وتقديمها.
أسرار نجاح وصفة طريقة كيكة المقلاة على البوتاجاز
- تغطية الطاسة حتى تنضج الكيك حتى لا يهبط سطح الكيك على البوتاجاز.
- خفق المكونات جيدًا بدون أي تكتلات يجعل الكيك هشة وطازجة وألذ من كيكة المحلات.