نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني أصغر 10 سنوات.. ماسك الكولاجين الطبيعي للوجه بدون تجاعيد بفلر طبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر ماسك الكولاجين الطبيعي للوجه من أفضل الوصفات الفعالة التي تعطي الوجه نضارة لا مثيل لها، وبجانب ذلك فإن الكولاجين له الكثير من الفوائد الصحية للبشرة، ولذلك تجد أن أسعار المنتجات التي تحتوي على الكولاجين تكون مرتفعة للغاية، لذلك سوف نعرفك على طرق طبيعية لماسك الكولاجين غير مكلفة نهائياً وسوف تأتي معك بنتائج فعالة.

ماسك الكولاجين الطبيعي للوجه

الآن وبكل سهولة قومي بتحضير ماسكات الكولاجين الطبيعية في منزلك للاستمتاع بوجه نضر وخالي من التجاعيد وعلامات كبر السن.

ماسك الكولاجين والعسل

تعرف الطريقة الصحيحة لعمل ماسك الكولاجين والعسل لعلاج تجاعيد البشرة و علامات التقدم في السن:

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من عسل المانوكا.

ومقدار1 ملعقة صغيرة من باودر الكولاجين.

5 قطرات من زيت الورد.

جل صبار بمقدار نصف ملعقة.

طريقة التحضير:

أولا يتم خلط جميع المكونات من العسل والكولاجين وزيت الورد وجل الصبار مع بعضهم.

بعد ذلك وقم بمزجهم مع بعض جيداً.

ثم يتم وضع هذا الخليط في الثلاجة حتى يبرد لمدة 5 أو 10 دقائق.

بعد ذلك يتم وضع الماسك على الوجه بأطراف أصابعك وتوزيعه جيداً على الوجه بالكامل.

ثم بعد مرور 15 دقيقة يتم غسيل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

بعد ذلك تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

ماسك الكولاجين والطين الفرنسي

يعتبر ماسك الكولاجين مع الطين الفرنسي أحد الوصفات الفعالة في إعطاء الوجه كل الفوائد التي يحتاجها، وهو يكون:

المكونات:

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكولاجين.

1 ملعقة صغيرة من الطين الفرنسي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير:

أولا يتم وضع مقدار الكولاجين مع مقدار الطين الفرنسي وخلطهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك يتم وضع مقدار العسل مع مقدار الصبار وخلطهم مع بعض جيداً.

ثم يتم خلط هذين المكونين مع بعضهم ثم تقليبهم معاً جيداً.

بعد ذلك وضع القناع على الوجه بالكامل ثم تركه لمدة 15 دقيقة.

ثم يتم إزالة القناع بالماء الفاتر.

وفي نهاية المقال اليوم تكون تعرفت على أهم وصفات ماسك الكولاجين الطبيعي للوجه من أجل تطبيقه مرتين أو 3 مرات في الأسبوع للتمتع ببشرة نضرة خالية من العيوب والتجاعيد وفي غاية النعومة، وذلك بدون تكاليف باهظة.