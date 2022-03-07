نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 إشارات تدل على نقص أهم فيتامين في حياتك فيتامين الحياة ومخاطر هذا النقص على جسمك في المقال التالي

عمر شويل - جدة علامات نقص أهم فيتامين في حياتك له تأثير كبير على صحتك، حيث يعتبر الجسم مرآة لنقص أو ثبات نسبة الفيتامين والمعادن المهمة في الجسم، حيث أن نقص أحد الفيتامينات له مؤشرات كثيرة تظهر على الجسم بشكل واضح، وكذلك حصول الجسم على الكمية المطلوبة من الفيتامينات ينعكس على صحة وسلامة الإنسان بشكل كبير، من هذه الفيتامينات ما يعرفه الكثير بإسم فيتامين الحياة، هيا نتعرف عليه على المزيد من المعلومات في هذا المقال.

علامات نقص أهم فيتامين في حياتك

أعراض انخفاض أو عوز الجسم لفيتامين B12، الذي يعتبره الأطباء فيتامين الحياة، وعندما ينقص هذا الفيتامين تظهر بعض الأعراض الظاهرة على الجسم على سبيل المثال:

تبدأ أعراض قلة فيتامين ب 12 بالجسم في الظهور تدريجيًا، حيث يصعب أو حتى من المستحيل على الشخص التعرف على هذه الأعراض من تلقاء نفسه.

تزداد حدتها حتى تصل إلى الضعف الشديد والتوتر والإرهاق والدوخة.

علامات نقص هذا الفيتامين تلاحظ بطريقة تراكمية، حيث أن امتصاص الفيتامين في الكبد يجعل الجسم يحتفظ به لفترة طويلة من الزمن، والتي تستغرق سنوات حتى تظهر الاعراض التي تظهر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي.

آلام في الساقين من العلامات المصاحبة التي تحدث عند نقص فيتامين الحياة أو B12.

كذلك الضعف، والتعب، والدوخة، وخفة الرأس، أو خفقان القلب، وضربات القلب سريعة، وضيق التنفس، والتهاب في اللسان وتحوله للون أحمر.

مخاطر نقص فيتامين ب 12

يوجد خطورة صحية كبيرة عند عوز الجسم إلى فيتامين الحياة ب12، والتي تشمل أهم هذه المخاطر الصحية ما نذكره لكم في النقاط الآتية:

تلف في الأعصاب

يرجع ذلك إلى حقيقة أن فيتامين ب 12 عند نقصه يؤدي إلى تلف شديد في النهايات العصبية، وذلك لأن فيتامين ب 12 مسئول عن إنتاج مادة المايلين، وهي مادة مهمة للجهاز العصبي وهي مادة تغطي وتحمي الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.

هذا التأثير السلبي يؤدي إلى نقل الحس، وعند عدم إفراز هذه المادة نتيجة نقص فيتامين ب 12، يحدث تلف في الأعصاب.

تقلصات في العضلات

تحدث بصورة خاصة في اليدين والقدمين، وتبدأ من ألم بسيط في الساق أو تنميل أو وخز وتصل إلى ألم شديد لا يطاق، وهو ما يُعرف في الطب باسم الاعتلال في الأعصاب في الساقين، وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على المكملات الغذائية أو الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12، من شأنه أن يعوض النقص فيه، ويمنح الجسم الاحتياجات الضرورية من هذا الفيتامين.