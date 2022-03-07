نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيبقى فلة.. تنظيف البط من الريش والزغب بدون زفارة وابهريهم بأحلى اطباق بط في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البط من الوجبات الممتازة الشهية التي تقدم في العزائم والمناسبات السعيدة، ولكن لصعوبة تنظيف البط من الريش حيث أن البط البلدي الذي يعرف بالريش الأسود فقد تبحث ربات البيوت على وصفات منزلية بمكونات متوفرة وبأقل مجهود تسهل عليها هذه المهمة الشاقة، ومن خلال السطور التالية يمكننا تقديم عدة طرق لتنظيف الريش العالق في جلد البط، والاستمتاع بوجبة شهية.

تنظيف البط من الريش

بإمكانك تنظيف الريش الصغير العالق في جلد البط باستخدام طرق معينة بسيطة تسهل عليكي الطهي.

تنظيف ريش البط بالردة

تعد الردة مكون خشن يعمل على إزالة الريش، ويمكن استخدامه بالطريقة التالية:

المكونات:

كمية مناسبة من الردة الخشنة.

الطريقة:

أولا قومي بتنظيف البطة من الريش الكبير باستخدام مياه ساخنة.

بعد ذلك قومي بتجفيف البطة تماماً من أي سوائل عليها.

ثم قومي بفرك البطة باستخدام الردة.

بعد ذلك سوف يظهر الريش الصغير، ويمكنك نزعه بكل سهولة بواسطة أصابع اليد.

تنظيف البط بالدقيق وملح الطعام

يعد الدقيق والملح من المكونات الأساسية في تنظيف الدواجن، ويمكن استخدامهم بالطريقة التالية:

المكونات:

كمية مناسبة من الدقيق الأبيض.

كمية مماثلة من ملح الطعام.

الطريقة:

أولا قومي بتنظيف البطة من الريش الكبير أولاً.

بعد ذلك قومي بتجفيف البطة من الماء بواسطة قطعة من القماش.

ثم اخلطي الدقيق الأبيض مع ملح الطعام.

بعد ذلك ضعي من الخليط على البطة، وقومي بفركها بحركات عشوائية قوية.

ستلاحظين نزع الريش الصغير بكل سهولة.

تنظيف الريش بالنار

يعد التنظيف بالنار أفضل طريقة لنزع الريش الصغير العنيد، ويمكن عمله بالطريقة التالية:

المكونات:

لهب.

ملح طعام.

الطريقة:

أولا بعد نزع الريش الكبير تماماً من البطة قومي بتجفيفها بواسطة قطعة من القماش.

بعد ذلك قومي بتمرير البطة على اللهب من كل الجوانب.

تأكدي من حرق كل الريش العالق بالجلد.

بعد ذلك قومي بفرك البطة من الخارج بملح الطعام بقوة ستجدين خروج باقي الريش بكل سهولة.

وفي نهاية تلك المقال نكون قد قمنا بتقديم حلول تنظيف البط من الريش بطرق سهلة وبسيطة، ومكونات متوفرة في المنزل، وبأقل مجهود ممكن، وقد قمنا بتقديم طريقة تنظيف ريش البط بالردة. بالإضافة إلى ذلك طريقة تنظيف البط بالدقيق وملح الطعام، وأخيراً طريقة تنظيف الريش بالنار.