نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقيها قبل ما تغلى.. طريقة تخزين البطاطس في الفريزر الصوابع والمبشورة أحلي من فارم فرتس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البطاطس من أكثر المحاصيل أهمية في العالم، حيث تكون حاضرة في جميع الأكلات سواء مطبوخة أو مشوية أو محمرة، لذلك يحرص الكثير على معرفة طريقة تخزين البطاطس في الفريزر خاصة خلال وقت الشتاء، حيث ترتفع جودتها ويقل سعرها إلى حد كبير خلال شهور الشتاء، لذلك سارعي بتخزين كمية منها للاستخدام فيما بعد عندما ترتفع سعرها مرة أخرى، ولكن لها طريقة معينة في الحفظ نتعرف عليها الآن.

طريقة تخزين البطاطس في الفريزر

تعتبر البطاطس المحمرة معشوقة الجميع التي ليس عليها خلاف لذلك تلجا العديد من السيدات الى تفريز البطاطس لسهولة الاستعمال بعد ذلك وحتى تكون جاهزة وقت ارتفاع سعرها.

طريقة تخزين البطاطس بوم فريت

للحفاظ عليها لفترة بحالة جيدة داخل الفريزر يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم إحضار أفضل صنف بطاطس بالسوق.

بعد ذلك إزالة القشرة الخارجية، ثم غسلها جيدا وتقطيعها أصابع متساوية.

ثم يتم تجفيفها تماما من الماء باستخدام منشفة جافة.

بعد ذلك توضع في زيت ساخن وتستوي بنسبة 50%.

ثم يتم إخراجها من الزيت على مناديل المطبخ حتى تمتص الزيوت منها.

بعدما تبرد تماما يتم وضعها بداخل الأكياس البلاستيك الخاصة بالفريزر على أن يتم تقسيمها على أكثر من كيس.

عند الحاجة اليها يتم إخراج الكمية المطلوبة ووضعها فورا في زيت غزير ساخن.

تخزين البطاطس المبشورة بالفريز

في هذه الطريقة يتم بشر كمية من البطاطس عقب تقشيرها وتنظيفها.

بعد ذلك يتم تشكيلها على هيئة أقراص دائرية وترص على صينية.

ثم يتم إدخالها إلى الفريزر لتتجمد.

بعد ذلك يتم جمعها ووضعها داخل أكياس من البلاستيك وإدخالها مرة أخرى إلى الفريزر.

نصائح تخزين البطاطس خارج الفريزر

نصائح الاحتفاظ بحبات البطاطس خارج الفريزر لمدة من الزمن:

عدم الاحتفاظ بالبطاطس بجانب أي نوع من الفاكهة والخضروات، لأنها سوف تؤدي إلى تلفها.

حيث أن البطاطس تطلق غاز الإثيلين الذي يساعدها على التبرعم مما قد يؤثر على الخضروات والفاكهة.

عدم وضع البطاطس في الضوء والاحتفاظ بها داخل مكان معتم، لأن في حالة تعرضها للضوء تنتج مادة خضراء تسمى السولانين وهي سامة.

عدم وضع البطاطس داخل الثلاجة لأن النشا الموجود بها سيتحول إلى سكر ويصبح طعمها غير لذيذ.

في حالة تعفن أحد ثمرات البطاطس يجب التخلص منها حتى لا تؤثر على باقي الكمية، لذلك عليكي متابعتها من وقت للأخر.

في الختام عرضنا طريقة تخزين البطاطس في الفريزر، لكن عند قيامك بتخزين البطاطس عليكي تغطيتها بقطعة قماش داكنة اللون، حتى لا يصل الضوء إليها وفي مكان درجة حرارته منخفضة ولكن ليس بالثلاجة.