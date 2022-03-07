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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل بسكويت جوز الهند في المنزل بطعم مقرمش شهي - ثقفني
تحرص الكثيرات من ربات البيوت والأمهات مع اقتراب موسم الأعياد بالبحث والتساؤل عن أسهل وأفضل طريقة لعمل بسكويت جوز الهند، فهو أحد أنواع البسكويت ذات الطعم الشهي اللذيذ الذي يعشقه الكثيرين، ويتم إعدادها بمقادير مختلفة، وهو ما قد يتسبب في شعور المرأة بالحيرة، ولهذا فنحن في السطور الآتية سوف نعرض لكل امرأة وربة منزل أسهل وأفضل طريقة سريعة لعمل بسكويت جوز الهند في المنزل.
مكونات بسكويت جوز الهند
- عدد أربع بيضات.
- ربع كوب من الجوز الناعم أو المَجروش.
- مقدار ثلث كوب من جوز الهند الناعم.
- سوف نحتاج أيضًا إلى ربع كوب مِن الكَرز الذي تم تقطيعه، ولكن لا بد أن يكون من الكرز المسكّر.
- مقدار ربع كوب من السكَّر الناعم أو السكر ذات الحبيبات الناعمة جداً.
- سوف يتم إضافة ثلث كوب من الشوكولاتة.
- رشة صغيرة من الملح.
- واحد ملعقة واحدة صغيرة من فانيلا، ومن الأفضل أن تكون فانيليا سائلة.
- مدة تجهيز المكونات سوف تستغرق ربع ساعة، أما مدة خبز البسكويت سوف تستغرق عشر دقائق، وتلك الكمية من المكونات سوف تكفي لتقريباً 25 شخص، ويمكن لربة المنزل نقص الكمية أو زيادتها على حسب عدد أفراد أسرتها.
أسهل طريقة لعمل بسكويت جوز الهند
- نقوم في بداية الأمر بوضع الرف الخاص بالفرن في المنتصف، ثم يتم تشغيل الفرن ليصبح على درجة حرارة 180° درجة مئوية.
- نقوم بعدها بتجهيز الصواني، ومن الأفضل أن تكون تلك الصواني بها حوافٍ قصيرة نسبياً.
- يتم دهن الثواني باستخدام الزبدة أو السمن، كما يمكن وضع ورق الزبدة بداخلها.
- يتم وضع كمية السكر وكذلك بياض البيض والملح.
- كما نقوم بإضافة الجوز في وعاء من الاستانليس، ونضيف فوقه كافة المكونات السابقة ثم يتم المزج الجيد مع التقليب بين جميع المكونات مع بعضها البعض، كما يمكن التقليب باستخدام ملعقة خشبية.
- نقوم بعدها بوضع ذلك الإناء فوق حمام مائي ساخن.
- ثم يتم بعدها بوضعه فوق النار المتوسطة.
- لا بد من تحريك المكوّنات معاً بصورة جيدة، وذلك فقط لمدَّة من ٧: ٨ دقائق حتى يصبح الخليط ساخن.
- يتم إضافة الكرز إليه، ثم بعدها يترك حتى يصبح بارد.
- نقوم بإضافة الشيكولاته وجوز الهند مع ضرورة التقليب المستمر لكافة.
- وأخيراً يتم وضع العجينة داخل الصواني عقب الانتهاء من تشكيلها إلى الشكل الذي ترغبين به.
- لا بد من ترك مسافة تصل إلى حوالي ٤ سم بين كل قطعة وأخرى.
- يتم خبز البسكويت لمدّة تصل إلى 10 دقائق وحتى 12 دقيقة كحد أقصى، وعندما يصير لونها ذهبي من الأسفل يتم إخراج الصواني من الفرن وبالهنا والشفا.