أسهل طريقة لعمل بسكويت جوز الهند في المنزل بطعم مقرمش شهي

تحرص الكثيرات من ربات البيوت والأمهات مع اقتراب موسم الأعياد بالبحث والتساؤل عن أسهل وأفضل طريقة لعمل بسكويت جوز الهند، فهو أحد أنواع البسكويت ذات الطعم الشهي اللذيذ الذي يعشقه الكثيرين، ويتم إعدادها بمقادير مختلفة، وهو ما قد يتسبب في شعور المرأة بالحيرة، ولهذا فنحن في السطور الآتية سوف نعرض لكل امرأة وربة منزل أسهل وأفضل طريقة سريعة لعمل بسكويت جوز الهند في المنزل.

مكونات بسكويت جوز الهند

عدد أربع بيضات.

ربع كوب من الجوز الناعم أو المَجروش.

مقدار ثلث كوب من جوز الهند الناعم.

سوف نحتاج أيضًا إلى ربع كوب مِن الكَرز الذي تم تقطيعه، ولكن لا بد أن يكون من الكرز المسكّر.

مقدار ربع كوب من السكَّر الناعم أو السكر ذات الحبيبات الناعمة جداً.

سوف يتم إضافة ثلث كوب من الشوكولاتة.

رشة صغيرة من الملح.

واحد ملعقة واحدة صغيرة من فانيلا، ومن الأفضل أن تكون فانيليا سائلة.

مدة تجهيز المكونات سوف تستغرق ربع ساعة، أما مدة خبز البسكويت سوف تستغرق عشر دقائق، وتلك الكمية من المكونات سوف تكفي لتقريباً 25 شخص، ويمكن لربة المنزل نقص الكمية أو زيادتها على حسب عدد أفراد أسرتها.

أسهل طريقة لعمل بسكويت جوز الهند