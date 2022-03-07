طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المقرمشة للحصول على ألذ طعم مثل أشهر المطاعم

يعتبر الفراخ من اللحوم البيضاء التي لا يمكن الاستغناء عنها في دول العالم كوجبة أساسية لبناء الجسم، لكن طرق تحضيرها تختلف وتتنوع بين آلاف الطرق ليظل الفراخ المقرمشة أكثر أنواعه انتشارا وطلبا في دول العالم، كما أنه ألذ الأنواع والتي تعتمد بشكل أساسي على ألتتبيله، كما أن ألتتبيله تختلف من سيدة لأخرى وتختلف وفقا للإمكانيات المتوفرة بالمنزل كذلك الحفاظ على طراوة الدجاج وقرمشته الخارجية وطعمه المميز شرط أساسي في ألتتبيله، وسنوضح لكم طريقة إعداد أشهي أنواع الدجاج المقرمش مثل مطاعم كنتاكي الشهيرة.

الفراخ المقرمشة من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار ويسعون لأكلها خارج المنزل من المحلات المعروفة لأنها لذيذة وشهية وتكون حارة بجانب سلطة الكلوسلو والبطاطس المقرمشة لذلك تبحث كثير من الأمهات عن طريقة تحضيرها لكي تسعد أبنائها وتقوم بتحضيرها ومن جانب أخر هو التوفير للنفقات الكثيرة من طلب هذه الوجبة من الخارج.

مكونات تحضير الفراخ المقرمشة

تتبيله الفراخ

فرخة صحيحة.

كوب كبير حليب رايب أو زبادي

رشه ملح.

رشه سكر.

رشه فلفل أسود.

ملعقة بصل بودر.

ملعقة ثوم بودرة.

ملعقة بابريكا.

الطبقة الخارجية

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب من الدقيق.

نصف كوب نشا ذرة.

ملعقة بابريكا حارة.

رشه فلفل.

رشه ملح.

ماء مثلج.

طريقة تحضير الفراخ المقرمشة