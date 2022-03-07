طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت والليمون في البيت بطريقة أكثر من رائع وطعم لذيذ وشهي

موسم المحشي هو من أفضل المواسم لدى الكثير من الناس، فمحبي المحشي بجميع أنواعه لا حصر لهم، وطرق عمله متعددة ومتنوعة ورغم تعدد الطرق إلا أنه لا يمكن أن يتشابه الطعم إذا قُدم من أكثر من شخص؛ لذلك هو يعتمد على الحس الذوقي ونفس كل أم أو ربة منزل، لذلك كثر البحث عن طريقة عمل المحشي خصوصا ورق العنب فهو من ألذ أنواع المحشي؛ لذا سوف نقدم لكم من خلال ذلك المقال طريقة عمل محشي ورق العنب بالزيت والليمون بكل تفاصيله فتابعوا معنا ذلك المقال وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل محشي ورق العنب

ثلاثة أرباع كوب من الأرز يغسل ويصفى.

مئتا جرام ورق العنب الذي تم سلقه.

ثمرة من البطاطس وتقطيعها دوائر متوسطة الحجم وثمرة طماطم مُقطّعة دوائر متوسطة الحجم، وثمرة جزر مُقطّعة دوائر سميكة، وثمرة بصل مُقطّعة دوائر سميكة.

ثمرتان من البصل الأخضر المفروم.

ثمرتان من الطماطم المفرومة.

خمس أوراق نعناع مفرومة.

ثلاثة أكواب بقدونس مفروم.

نصف كوب عصير ليمون

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

للتقديم نستخدم أوراق النعناع.

طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت والليمون