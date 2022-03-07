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عمر شويل - جدة طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت والليمون في البيت بطريقة أكثر من رائع وطعم لذيذ وشهي - ثقفني
موسم المحشي هو من أفضل المواسم لدى الكثير من الناس، فمحبي المحشي بجميع أنواعه لا حصر لهم، وطرق عمله متعددة ومتنوعة ورغم تعدد الطرق إلا أنه لا يمكن أن يتشابه الطعم إذا قُدم من أكثر من شخص؛ لذلك هو يعتمد على الحس الذوقي ونفس كل أم أو ربة منزل، لذلك كثر البحث عن طريقة عمل المحشي خصوصا ورق العنب فهو من ألذ أنواع المحشي؛ لذا سوف نقدم لكم من خلال ذلك المقال طريقة عمل محشي ورق العنب بالزيت والليمون بكل تفاصيله فتابعوا معنا ذلك المقال وبالهناء والشفاء.
مكونات عمل محشي ورق العنب
- ثلاثة أرباع كوب من الأرز يغسل ويصفى.
- مئتا جرام ورق العنب الذي تم سلقه.
- ثمرة من البطاطس وتقطيعها دوائر متوسطة الحجم وثمرة طماطم مُقطّعة دوائر متوسطة الحجم، وثمرة جزر مُقطّعة دوائر سميكة، وثمرة بصل مُقطّعة دوائر سميكة.
- ثمرتان من البصل الأخضر المفروم.
- ثمرتان من الطماطم المفرومة.
- خمس أوراق نعناع مفرومة.
- ثلاثة أكواب بقدونس مفروم.
- نصف كوب عصير ليمون
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب زيت زيتون.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- للتقديم نستخدم أوراق النعناع.
طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت والليمون
- يتم دهن صينية بزيت الزيتون ثم نقوم بتوزيع دوائر الخضروات على شكل طبقات الطماطم فالبصل فالبطاطس فالجزر.
- نقوم بخلط الأرز مع الطماطم والبقدونس والنعناع والبصل الأخضر والبهارات وعصير الليمون.
- ثمَّ نقوم بوضع الخليط في مصفاة وذلك فوق وعاء؛ لكي تتجمّع كل العصارات الموجودة به.
- نقوم لفرد أوراق العنب ورقة ورقة، ونضع كمية مناسبة من خليط الأرز منتصف كل ورقة، ثمَّ نقو بثني الأطراف جيدًا، ثم لف الأوراق على الحشوة جيدا.
- يتم توزيع ورق العنب الذي تم حشوه على هيئة طبقات أعلى طبقات الخضار داخل الوعاء.
- نقوم بوضع طبق يقاوم الحرارة أعلى ورق العنب؛ وذلك لضمان بقاءه ملفوفاً، ثم نقوم بوضع العصارات المُتجمّعة عليه.
- ثم نترك ورق العنب على نار متوسطة الحرارة حتى يستوي.
- نقوم بتغطية الوعاء جيدا عندما تبدأ تلك العصارات بالغليان.
- نترك ورق العنب كي يطهى على نار بطيئة من ساعة إلا ربع إلى ساعة، حتى ينضج ويستوي تماماً.
- نقوم برفع الوعاء عن النار، ثم ترك المحشي حتى يبرد.
- نضع محشي ورق العنب في طبق التقديم، وتقدم أوراق النعناع والبصل الأخضر معه.