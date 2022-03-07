في دقيقتين.. كريم لبان الدكر والنشا السحري في ازالة التجاعيد كولاجين طبيعي بشرتك هتنور بعد استخدامه

من الوصفات التي تعتبر حل جذري للقضاء على شيب الوجه هو وصفة كريم لبان الدكر والنشا للتجاعيد، حيث تعد هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية الخالية من أي مواد كيميائية من الممكن قد تضر بالبشرة، الوصفات الطبيعية بشكل عام هي أفضل من أي كريم ووصفة جاهزة، لأن البشرة بالتحديد هي أكثر جزء حساس في الجسم ويتأثر من أقل الأشياء ولذلك فإن الإفراط في وضع كريمات مصنّعة قد تضر به تمامًا.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر والنشا للتجاعيد

مكونات الطريقة:-

ملعقة كبيرة من اللبان الذكر المطحون.

ملعقة من نشا الذرة وأخرى من الجيلاتين البودرة.

بيضة واحدة (البياض فقط).

كوب كبير من اللبن الرائب.

خطوات التحضير:-

بواسطة المكونات السابقة يمكنك تحضير الكريم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

قومي بوضع اللبن الرائب في وعاء معدني على درجة حرارة نار هادئة حتى يدفأ فقط ثم قومي بإضافة كل من اللبان الذكر المطحون ونشا الذرة والجيلاتين إلى الحليب وقلبيهم.

بعد تقليب الخليط والتأكد من أن أنه قد تجانس تمامًا قومي بتقليبه مرة أخيرة وارفعيه من على النار حتى يبرد تمامًا.

أضيفي بعد ذلك بياض البيضة التي ستساعد في جعل قوام الخليط عجينة لينة ثم قومي بوضعه بداخل برطمان زجاجي نظيف وأغلقيه وخزنيه حتى وقت الاستخدام.

ضعي العجينة على بشرتك مرة واحدة ليلًا قبل النوم وخاصة على المناطق التي يكثر بها التجاعيد وقومي بإزالتها بعد أن تجف من على بشرتك تمامًا.

ماسك اللبان الذكر للبشرة

المكونات:-

نصق كوب من زبدة الكاكاو وزيت جوز الهند.

ملعقتان من زيت اللوز الحلو وزيت الجوجوبا.

زيت اللبان العطري عدة قطرات.

طريقة التحضير:-