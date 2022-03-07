معجزة كريم النشا والليمون: لتتبيض وتفتيح البشرة في دقائق 2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم الآن معجزة كريم النشا والليمون , حيث يعد كريم النشا والليمون من اقوي أنواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل فوري وفعال جدا, وتعتبر معجزة من عن الله في التفتيح وتبيض الوجه بياض مثل الثلج, ويجعل بشرتك مثل بشرة الأطفال ويعمل علي تفتيح الرقبة واسمرار الركبة والكوع, ويعمل علي تفتيح كل الأماكن الحساسة ويجعلك مثل العروسة تماما, ويمكن أعداده بطرق مختلفة ولاكن الفوائد واحده, ويحتوي الليمون علي أحماض تساعد في تفتيح البشرة بشكل خيالي, وتساعد في توحيد لون البشرة بشكل مميز وقوي جدا, واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل معجزة كريم النشا والليمون لتفتيح وتبيض البشرة بشكل طبيعي2022.

مكونات عمل معجزة كريم النشا والليمون لتتبيض وتفتيح البشرة فوري2022

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي نستخدمها في عمل كريم النشا والليمون لتبيض البشرة مثل الثلج في اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

ثلاث معالق من النشا.

عصير ليمونه كاملة.

معلقتين من ماء الورد.

معلقة من الحليب البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سحرية وبسيطة جدا وسهلة ايضا لتحضير كريم النشا الرهي في التبيض والتفتيح وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ثم نضع فيه النشا وماء الورد ونخلط المكونات جيدا. ثم نضيف الحليب البودرة بتدريج حتي يتجانس الخليط ويصبح خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون علي الخليط اختياري علي حسب نوع البشرة ونخلط جميع المكونات. ويفضل عدم وضع الليمون اذا كنتي تعاني من حساسية في البشرة حفظا علي سلامتكم.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي ابسط طريقة لكيفية استخدام الخليط الرهيب علي البشرة لكي تحصلين علبي افضل نتائج بكل سهولة وهي كما يلي:-