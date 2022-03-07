اصنعي كريم البنجر والأرز وتمتعي بخدود وردية وبشرة ناصعة البياض

كريم البنجر والأرز ، من الكريمات الطبيعية التي تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على حماية البشرة والجلد من التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحروق، والحبوب المزعجة، كما يعمل على توحيد لون البشرة ويجعلها وردية وجميلة طول الوقت، ويساعد على امتصاص الدهون والزيوت الزائدة من البشرة بشكل ملحوظ مما يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة، وهو رائع في تفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم، وأمن تمامًا على البشرة وليس له أي آثار جانبية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البنجر والأرز السحري في تفتيح البشرة وتوريد الخدود بشكل رائع.

مكونات كريم البنجر والأرز السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-

ربع كوب من عصير البنجر.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من دقيق الأرز.

ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم طريقة تحضير كريم البنجر والأرز السحري لتبييض البشرة وتوريدها بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به عصير البنجر، والماء الدافئ، ثم نقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة دقيق الأرز والنشا، ثم نقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نضع الوعاء على حمام من البخار، ثم نقلب برفق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على بخار الماء، ثم نضيف إليه الفازلين، وزيت جوز الهند، ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي. نترك الكريم يبرد تمامًا، ثم نقوم باستخدامه كل يوم قبل النوم. يفضل ترك الكريم على الوجه لمدة ربع ساعة حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم البنجر والأرز للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الرائعة التي سوف نقدمها لكم وهى كما يلي:-