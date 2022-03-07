مش هتشتري الجاهز تاني.. بسكويت أوريو الأصلي بالطاسة حضريه لاطفالك في المنزل بأسهل طريقة

نقدم لكم طريقة بسكويت أوريو في الطاسة بالطريقة الأصلية ولكن في المنزل، فبسكويت أوريو هو أحد أنواع البسكويتات الشهيرة في الوطن العربي وحول العالم، ونقوم بشرائه باستمرار من المحلات مما يؤدي إلى تكلفتنا تكلفة كبيرة نظرًا لشرائه بكميات كبيرة، كما أن البسكويتات والمنتجات الجاهزة غير مضمونة تمامًا حيث أنه يتم وضع مواد حافظة بداخلها حتى لا تفسد، ولذلك طريقة تحضيرها في المنزل هي طريقة آمنة كما أنه ستوفر عليك الكثير من المال.

طريقة بسكويت أوريو في الطاسة

مكونات الطريقة:-

نصف كوب كبير من الكاكاو الخام الغير محلى.

كوبان من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

كوب صغير من الزبدة الدافئة.

كوبان من السكر صغيران.

بيضة واحدة.

كيس فانيلا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب زبدة.

كوب ونصف كبير من السكر البودرة.

طريقة تحضير البسكويت:-

قومي بإحضار إناء مناسب وأضيفي إليه الدقيق الأبيض والبيكنج باودر والكاكاو الخام والملح وقلبي الخليط جيدًا.

بواسطة المضرب الكهربائي قومي بخفق الزبدة بسرعة عالية حتى يصبح قوامها كريمي قليلًا.

أضيفي السكر إلى الزبدة وقللي سرعة الخفق حتى تتجانس المكونات ثم أضيفي الفانيلا والبيض واخفقيهم مرة أخرى.

والآن يمكنك إضافة المكونات الجافة إلى المزيج وقلبيه بالملعقة حتى يتجانس وتتماسك العجينة تمامًا.

غطي العجينة بواسطة أي غطاء بلاستيكي ثم ضعيه بداخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك أخرجيها من الثلاجة وقومي بتشكيل كرات صغيرة وقومي بالضغط عليها وقومي بتشكيلها من الأعلى بأي أداة لتشكيل البسكويت.

رصي البسكويت في صينية وقومي بوضعه بداخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج تمامًا وبعد أن ينضج قومي بإخراجه من الفرن حتى يبرد قليلًا.

ثم ابدئي في حشوه بالكريم وضعي قطعة بسكويت أخرى فوق الكريمة حتى يظهر لك شكل بسكويت الأورويو.

طريقة تحضير كريمة بسكويت أوريو