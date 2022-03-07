فكرة عبقرية قبل رمضان.. سلق الكرنب بدون ماء فكرة جهنمية بسرعه الصاروخ هتسلقي اكبر كمية

تعد وصفة وطريقة سلق الكرنب بدون ماء هي من الطرق التي عليها إقبال كثير حاليًا وخاصة قبل قدوم رمضان، فالعزومات يكثر بها عمل المحشي بكميات كبيرة ولابد من الاجتهاد في تحضير الطعام حتى يبدو لذيذًا، فهناك بعد السيدات التي تعاني من أن الكرنب أحيانًا عند سلقه في الماء يصبح طريًا أكثر من اللازم وبذلك لا يكون قابلًا للحشو، حيث أنها لا تعرف المدة الزمنية المناسبة لتركه على النار حتى يصبح مسلوقًا ولكن وصفتنا اليوم ستوفر عليك هذه المشكلة.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

1. طريقة سلق الكرنب بواسطة الفريزر

قسمي الكرنب إلى أجزاء متساوية في الحجم مربعة أو مستطيلة الشكل.

ضعي الأوراق في كيس بلاستيكي ثم أدخليها إلى الفريزر عدة ساعات حتى تتجمد تمامًا.

بعد ذلك أخرجيها من الفريزر واتركيها في مكان دافئ حتى يذوب الثلاج من عليها وتصبح طرية.

بهذه الطريقة نعتبر الكرنب مسلوقًا ونبدأ في حشوه وبدون سلقه في الماء على النار.

2. طريقة سلق الكرنب بواسطة الميكروويف

قومي بإحضار الكرنب المراد سلقه بدون ماء ثم قومي بتقطيع الأجزاء الزائدة منه .

بعد ذلك ضعي الكرنب بداخل وعاء مناسب وعميق وغطيه بواسطة مناديل المطبخ الكثيفة وابدئي في رّش قطرات من الماء على المناديل.

ضعي الكرنب المغطى بالمناديل داخل الميكروويف لمدة عشر دقائق لا أكثر حتى لا يصبح طريًا أكثر من اللازم.

ثم قومي بإخراجها من الميكروويف حتى تبرد وقومي بتقطيعه إلى قطع متساوية كما ترغبين وجهزي حشوة المحشي وابدئي في حشو الكرنب.

طريقة سلق الكرنب العادية بالماء