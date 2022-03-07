نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي خلطة كريم تفتيح البشرة بيتي الصنع على وجهك قبل النوم ولاحظي السحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكثرض الوجه والرقبة بأفضل طرق هذا ما سنقدمه اليوم مع زوار موقعنا ثقفني الكرام، فالعناية بالبشرة تحتاج دوما إلى طرق طبيعية تعطيكي نتيجة إيجابية دون الوقع في اضرار الآثار الجانبية الأخري التي نجدها في كريمات مستحضرات التجميل المنتشرة والتي تتسبب مع تكرار استعمالها لفترات طويلة إلى ظهور البقع الداكنة والاسمرار والبثور وحب الشباب، بينما تلعب الوصفات الطبيعية دورها في تغذية البشرة وتوحيد لونها وازالة البقع الداكنة والنمش وتبييض البشرة وجعلها بيضاء نقية، ولذلك بالسطور التالية نتعرف سويا على بعض من الخلطات الآمنة والفعالة في تبييض البشرة سريعا.

وصفات لتفتيح البشرة السمراء من أول مرة

تعتبر وصفة الطماطم هي أكثر الوصفات التي تمنح البشرة تغذية مما ينتج عنها نضارة وحيوية واضحة على الوجه بعد استخدامها، وحين خلطها بالنشا تعمل كمقشر طبيعي لازالة الطبقة السمراء من على سطح الجلد.

المكونات

نصف حبة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة تطبيق الوصفة

نأخذ نصف حبة الطماطم، ونغمسها فيكمية النشا. نبدأ بتمريرها على الوجه بحركات دائرية رقيقة. نستمر على ذلك لدقيقتين. نترك الخليط عل. الوجه حتي يجف لمدة 30 دقيقة. نشطف الوجه والرقبة بالماء الفاتر. تكرر العملية ثلاثة مرات من كل اسبوع

وصفات بيتية لتفتيح البشرة

الحليب هو الحل الأمثل لتفتيح البشرة في أيامحيث يغنيكي عن استخدام الميكاب بعد اليوم، كونه يجعل بشرتك ناعمة رطبة بيضاء مثل بشرة الاطفال، وحين خلطة ببعض من المكونات ستحصلين على نتيجة مبهرة وبشرة افتح عدة درجات.

المكونات

ملعقتان من الحليب السائل.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

الطريقة

بعد التأكد تماما من خلط المكونات جميعها معا جيدا جدا نبدا بتوزيع المزيج على كامل الوجه واليدين والرقبة. وبعد الإنتظار لمدة 20 دقيقة على الأقل نشطف الوجه واليدين بالماء الفاتر، ويتم الحفاظ على الوصفة اربع مرات من كل اسبوع.

طريقة تفتيح البشرة في يومين

الليمون هو أهم العناصر التي يتم دمجها في اغلبية الوصفات والكريمات الخاصة بالتفتيح، كونه يحتوي على خصائص فعالة تساعد في تبييض الوجه والبشرة بشكل عام، ومع خلطة ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من الزبادي توزيع كمية مناسبة من عصير الليمون على الوجه والرقبة واليدين ليلا قبل النوم يكون افضل كريم مغذي للبشرة ويوم وراء يوم ستصبح بشرتك اكثر اشراقا.