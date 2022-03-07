وشك هينور.. ماسك قشر البرتقال والزبادي لبشرة منورة وانسي التجاعيد تماماً حتى لو عمرك 70

ماسك قشر البرتقال والزبادي من أكثر الوصفات الفعالة في تفتيح البشرة وذلك لأن البرتقال يحتوي على فيتامين سي الذي له فوائد مبهرة للبشرة ومنها تفتيح الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، وتفتيح البقع الداكنة أيضًا والتصبغات، وإضافة الزبادي عليه يساعد في التفتيح لاحتوائها على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير.

ماسك قشر البرتقال والزبادي

يتكون هذا الماسك من مواد طبيعية فقط لا تسبب أي أضرار للبشرة مثل باقي المواد الكيميائية الأخرى التي تعطي نتائج مؤقتة وتترك الكثير من الأضرار وتعطى تفتيح للبشرة ونعومة ويستخدم كالآتي:

المكونات

2 ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال.

ملعقة صغيرة واحدة من الزبادي الخالية من النكهات.

قشر البرتقال لتفتيح البشرة

في البداية نضع قشور البرتقال في الشمس لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى تجف تمامًا.

يتم وضع القشور في المطحنة الكهربائية ويتم طحنها جيدًا حتى تصبح مسحوق ناعم.

ثم يتم إضافة الزبادي إليه مع التقليب جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها ويصبح الخليط متجانس.

يتم تنظيف البشرة في البداية من خلال غسلها بالماء الفاتر والغسول الخاص بنوع البشرة وذلك للتخلص من الأتربة وبقايا المكياج الموجود عليها.

ثم يتم وضع الماسك على الوجه بحركات دائرية، ويتم توزيعه جيدًا مع التركيز على الأماكن الداكنة.

يترك الماسك على الوجه فترة لا تقل عن ربع ساعة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول مرة أخرى للتخلص من آثار الخليط تمامًا.

يفضل استخدام كريم مرطب يتناسب مع نوع البشرة بعد غسل الوجه، حتى لا يترك التهاب على البشرة.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع بدون أي قلق لأنه لا يسبب أي أضرار للبشرة.

لا بد من الاستمرار على استخدام هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

وبعد مرور شهر واحد من الاستخدام سوف تنبهري بفرق واضح بين درجة اللون السابقة والدرجة الحالية.

في نهاية مقال ماسك قشر البرتقال والزبادي قد تحدثنا عن المكونات الأساسية في الماسك وكيفية استخدامه من خلال خطوات دقيقة لا بد من الالتزام بها والاستمرار على استخدامها بدون أي خوف لأنها لا تترك أي آثار سلبية للبشرة وذلك للحصول على نتائج رائعة.