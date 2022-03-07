نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني ضعيها ساعتين على شعرك الخشن ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم لشعر حريري زي الهنديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الخشن من انواع التي من الصعب جدا التعامل معها حيث انه غالبا ما يكون هايش وصعب تمشيطه ولذلك يريد الكثير من اصحاب هذا النوع من الشعر التخلص من التجعد والحصول على شعر ناعم واملس يمكن التعامل معه بسهولة عن طريق الوصفات الطبيعية وذلك لانها فعالة على الشعر ولا تسبب اي اضرار او تلف في الشعر كما انها اقتصادية مقارنة بمواد فرد الشعر الكميائية والتي تسبب تلف في الشعر وتساقطة, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة فرد الشعر الخشن المجعد عن طريق بعض الوصفات الطبيعية الفعالة.

طريقة فرد الشعر الخشن بالبيض والحليب

البيض من المواد الطبيعية المعروفة باحتوائها على نسبة عالية من البروتين والذي يعمل على تغذية الشعر وامداده بالبروتين الكافي لتقليل التجعد كما تساعد خلطة البيض والحليب في علاج هيشان الشعر, وتعالج التقصف وتقلل من تساقط الشعر, وهذه الخلطة بمثابة كرياتين طبيعي للبشرة ولكنها دون اي ضرر للشعر, ويمكن تحضير ماسك البيض والحليب لفرد الشعر كالتالي:-

يتم وضع ربع كوب من اللبن مع حبة بيض ويضاف عليها معلقتان من زيت الزيتون.

يضاف على الخليط ربع كوب زيت جوز هند وتقلب كل المكونات معا.

يتم تقسيم الشعر الي جزئين وتوزع الخلطة على الشعر بكل اجزاؤه, وبعد ذلك يتم تمشيط الشعروتغطيته وتركه ساعتين.

يتم شطف الشعر جيدا والتأكد من عدم ترك اي بقايا من الخلطة في الشعر حتى لا تسد المسام وتسبب تراكم القشرة في الشعر.

طريقة فرد الشعر المجعد بالحليب والعسل بشكل سريع

الحليب مع العسل من اقوي الخلطات التي تساعد في ترطيب الشعر ويمكن استخدامها كبديل عن كريمات ترطيب الشعر التي قد تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر, وبالتالي فهي افضل علاج للقضاء على هيشان الشعر كما انها تجعل الشعر اكثر نعومة ومفرود وتساعد في علاج انقسام نهايات الشعر, ويتم تحضيرها عن طريق مزج ربع كوب من الحليب مع معلقتين عسل ابيض حى يتجانس المكونان, ويوزع على الشعر وخاصة الاطراف ويترك ساعة قبل الاستحمام ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل اسبوع فقط.

طريقة فرد الشعر بالفازلين والنشا

يمكنك فرد الشعر الخشن باستخدم مكونات موجودة في مطبخك تعمل على تنعيم السعر بسهولة وفي وقت قصير جدا وهذه الخلطة تتكون من ملعقة من الفازلين مع ملعقة من النشا مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الليمون قومي بوضع هذا الخليط علب الشعر لمدة ساعتين يساهم بشكل كببر في التخلص من خشونة وتجاعيد الشعر الموجود والقضاء عليها بسرعة