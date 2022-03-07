ضاع عمرك وانتي لا تعرفين سر رغوة نسكافيه الكافيهات بدون مضرب ولا خلاط بالازازة فقط بكمية وفيرة في 3 دقائق

‏دائما نحب شراء المشروبات الساخنة أو الباردة خارج المنزل ونلاحظ أن المطاعم و الكافيهات التي ‏تقوم بإعداد هذه المشروبات يكون لها طعم مميز بشكل مميز وقوة مميز وعندما نقوم بصناعة في المنزل فإنها تكون عادية وليس لها نفس الطعم او الشكل وذلك لأن المطاعم تقوم بإعداد هو مميزة لهذه المشروبات ‏بالفعل هذا يعطيها شكلًا مميزًا وطعما مميزا من خلال ‏هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد هذا الشكل الجميل عندما نقوم بتناول المشروبات وخصوصا النسكافيه خارج المنزل ‏‏طريقة إعداد هذا المشروب دون استخدام الخلاط حتى نستطيع اعداده بشكل سريع ‏وعادت أن يتم إعداد هذا داخل آلة خاصة أو مضرب يدوي او خلاط ‏لكن من خلال هذا المقال سنقوم بإعداد المشروب بدون استخدام أي من هذه الأدوات.

مكونلت طريقة عمل نسكافيه الكافيهات بدون مضرب او خلاط

‏أولا نتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها بما انه احد المشروبات فلا نحتاج إلى الكثير من المكونات ولكن من المهم جدا استخدام المقادير الصحيحة حسب رغبة الشخص الذي يتناول المشروب ‏تم استخدام الحليب أيضا بناء على رغبة الشخص في الحليب لأن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يحبون اضافة الحليب إلى المشروب وفيما يلي سنتحدث عن مقادير المكونات الصحيحة الأعداد هذا المشروب وهذه المقادير هي :

‫1\2‬ ملعقة من النسكافيه.‬

ملعقة من السكر ويمكن تغير السكر حسب الرغبة

كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الماء.

طريقة عمل نسكافيه الكافيهات بدون مضرب او خلاط

‏فيما يلي سنتحدث عن طريقة عمل هذا المشروب دون استخدام الخلاط او المدرب اليدوي او أي أدوات أخرى وهذه الطريقة هي:

‏اولا نضع ملعقة صغيرة من النسكافيه ومعها ملعقة صغيرة من السكر.

‏ابدأ في تحريك هذه المكونات معا بشكل عميق حتى يصبح لدينا شيء يشبه السكر المكرمل.

‏استمر في تحريك هذه المكونات معًا وقت طويل حتى نلاحظ أن هناك انتفاخ بدأ يحدث.

‏بعد ذلك نضيف كوب الحليب الساخن أو البارد حسب الرغبة ونلاحظ ظهور الانتفاخ مثل المشروب الذي نتناول داخل المطاعم التي تقوم بإعدادها بشكل متق

اسرار نجاح النسكافيه الجاهز

يجب لكي تحصلي على نسكافيه الكافيهات أن يتم غلي الحليب في إناء واسع ويتم استخدام المضرب عند حدوث غليان الحليب وهذا يجعله أكثر رغوة كما يجب عليكي إذابة النسكافيه في ماء مغلي قبل وضع الحليب ثم قومي بوضع الحليب الموجود على النسكافيه وسوف تنبهربن بالنتائج المدهشة حيث يصبح جاهز مثل نسكافيه الكافيهات بسهولة جدا بدون مجهود في دقائق فق