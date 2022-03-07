بكوب سمنة بارد اصنعي المعمول السعودي بالعجوة أحلى من محلات الحلواني

المعمول السعودي ، من أجمل الحلويات الناعمة التي تقدم في الأعياد والأفراح، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة ولا تكلفنا مجهود طويل أثناء التحضير، وهو المخبوزات التي تعطي الشعور بالفرح والبهجة أثناء تحضيرها بالمنزل، كما يوجد أنواع كثيرة من المعمول مثل معمول الملبن، ومعمول التمر، ومعمول الفسدق، ومعمول المكسرات وهو من أجمل أنواع الحلويات، وكثير من الأمهات يفضلون صنعه في البيت بدل من شرائه من محلات الحلواني وخاصة في الأعياد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي بالعجوة بخطوات بسيطة وسهلة أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل المعمول السعودي بالعجوة

سوف نقدم بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل معمول دائب بكل سهولة وهى كما يلي:-

2 كوب من الدقيق.

كوب من السمنة.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

مقدار ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الحليب السائل.

ذرة صغيرة من الملح.

كوب من السكر البودرة.

طبق من العجوة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بالعجوة أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر بوله كبيرة ونضع به السكر، والسمن، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على خليط فاتح اللون. نحضر بوله أخرى ونضع بها جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة خليط الدقيق على السمنة، ثم نقلبهم مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نضيف الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل. نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات متوسطة، ثم نتركها حتى ترتاح. نقوم بتشكيل العجوة على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها جانبًا. نفرد كرات العجين على شكل دائرة، ثم نضع كرات العجوة عليها ونغلقها جيدًا. نحضر قالب التشكيل ونضع العجين به ونشكله على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نرص قطع المعمول على صينية كبيرة وندخلها الفرن على نار هادئة حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

سر نجاح المعمول السعودي بالعجوة

توجد أسرار بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على معمول دائب ولذيذ وهى كما يلي:-