نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنعمل بطاطس الشيبسي غلط شوفي الجديد بحبة بطاطس وبملعقة نشا وبس اتحداكي هتعمليه حالا في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من الخضروات التي يمكن استخدامها في عمل الكثير من الوصفات ومن أهم هذه الوصفات هي البطاطس الشيبسي فهي من الوجبات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار ويمكن تناولها منفردة او بجانب العديد من الاطباق الرئيسية, ودائما ما يتم شراء البطاطس الشيبسي جاهزة, ولكن ما يجهله الكثير انه يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة و لكن يتعرض الكثير عند تحضيرها الي ان البطاطس تمتص الكثير من الزيوت عند القلي, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تجهيز بطاطس الشيبسي في البيت بكوب واحج فقط من النشا مثل المصانع الفاخرة.

مقادير عمل البطاطس الشيبسي مثل المصانع

لتحضير البطاطس الشيبسي مثل المصانع يجب اضافة لها بعض المكونات التي تساعد في جعل البطاطس مقرمشة وهي:-

حبتان من البطاطس.

كوب نشا.

زيت غزير للقلي.

ملح.

ثوم بودر.

بصل مجفف.

خل.

ربع معلقة كركم.

الطريقة الصحيحة لعمل البطاطس الشيبسي مثل المصانع

البطاطس تحتوي على نسبة عالية من الالياف التي تغذي الجسم وتساعد في التخلص من الامساك وتساعد في هضم الطعام أسرع, وتحتوي على العديد من الفيتامنيات التي تغذي الجسم, ويمكن عمل البطاطس الشيبسي كالتالي للحصول على نتيجة مثل المصانع العالية الجودة:-

يتم غسل البطاطس جيدا والتخلص من اي طين موجود عليها وبعد ذلك تقشيرها وتقطيعها شرائح متوسطة في السمك.

يتم غسل البطاطس وتوضع في كمية من الماء المغلي لمدة خمس دقائق, وبعد ذلك يتم تصفيتها ووضعها في كمية من الماء البارد ويضاف عليها ربع كوب من الخل ومعلقة ملح.

تترك البطاطس ساعة وبعد ذلك يتم تجفيفها وفردها على فوطة نظيفة وتترك حتى تجف.

يتم خلط كوب النشا مع البصل والثوم المجفف وملح وفلفل ويقلب كل منهم معا ويوضع الخليط على البطاطس ويقلب معها حتى يغطي كل شرائح البطاطس.

يتم تسخين الزيت جيدا على اعلي درجة حرارة وبعد ذلك توضع كميو من شرائح البطاطس ويضاف على الزيت ربع معلقة كركم.

تقلب البطاطس حتى يصبح لونها ذهبي مميز وبعد ذلك ترفع من النار وتقديمها مع الصوص المفضل.