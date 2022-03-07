بلون طبيعي ودائم.. طريقة صبغ الحواجب باللون البني في البيت زي صالونات التجميل وأحلى

صبغ الحواجب باللون البنى من الألوان الأكثر شهرة وشيوعا فى موضة الحواجب نظرا لأنه يتناسب مع جميع درجات البشرة ويعطى مظهر جذابا ومميزا لشكل الوجه خاصة فى حالة صبغ الشعر باللون البنى أيضا، وهناك العديد من الطرق التى يمكنك من خلالها تغيير لون الحاجبين وصبغهما باللون البنى فى المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل وبأقل التكاليف الممكنة وبطريقة تبدو طبيعية تماما.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012