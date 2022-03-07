نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلون طبيعي ودائم.. طريقة صبغ الحواجب باللون البني في البيت زي صالونات التجميل وأحلى في المقال التالي
صبغ الحواجب باللون البنى من الألوان الأكثر شهرة وشيوعا فى موضة الحواجب نظرا لأنه يتناسب مع جميع درجات البشرة ويعطى مظهر جذابا ومميزا لشكل الوجه خاصة فى حالة صبغ الشعر باللون البنى أيضا، وهناك العديد من الطرق التى يمكنك من خلالها تغيير لون الحاجبين وصبغهما باللون البنى فى المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل وبأقل التكاليف الممكنة وبطريقة تبدو طبيعية تماما.
طرق صبغ الحواجب باللون البنى
صبغ الحواجب بالحناء
زجاجة حنة اللون البنى.
ماء.
فازلين.
أعواد قطنية.
خطوات صبغ الحواجب باللون البني
- اخلطي ملعقة من الحناء مع قطرات من الماء حتى تحصلي على قوام مناسب.
- قبل تطبيق الصبغة وزعي القليل من الفازلين حول منطقة الحواجب لتجنب تلطخ الجلد بها.
- مشطي شعر حاجبيك إلى أعلى.
- استخدمي أعواد قطنية فى فرد الحناء على الحواجب بحرص دون الخروج عنها.
- اتركي الحناء على حاجبيك حتى تجف ثم امسحي بقطنة شعر الحواجب للتخلص من أثار الحناء.
- اغسلي حاجبيك بالماء واستمتعي بحواجب رائعة باللون البنى.
صبغ الحواجب بالقهوة
2 ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.
نصف ملعقة كاكاو.
2 ملعقة عسل نحل.
2 ملعقة زيت جوز الهند.
فازلين .
أعواد قطنية.
طريقة صبغ الحواجب بالقهوة
- اخلطي مسحوق القهوة مع الكاكاو وقلبيهم معا جيدا بالملعقة.
- أضيفي العسل الأبيض وزيت جوز الهند وامزجي المكونات جيدا حتى تتجانس معا وتحصلي على مزيج أشبه بالعجين.
- ضعي القليل من الفازلين حول منطقة الحواجب.
- استخدمي أعواد قطنية فى فرد المزيج على شعر الحواجب.
- اتركي الخليط على الحواجب لمدة 20 دقيقة.
- امسحي شعر الحواجب بقطنة للتخلص من أثار الخليط ثم اشطفيها بالماء.
صبغ الحواجب باللون البنى الفاتح
ملعقة شاي مغلي.
ملعقة كبيرة حناء .
نصف ملعقة كركم.
طريقة التحضير والاستخدام:
- اخلطي جميع المكونات معا وقلبيها جيدا حتى تحصلي على قوام مثل العجينة.
- وزعي الفازلين حول الحواجب.
- اغمسي عود قطني فى الخليط وافردية على شعر الحواجب.
- اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة ثم امسحيه بقطعة قطن واشطفيه بالماء.
- لاحظي اكتساب الحواجب للون البني الفاتح والمميز والذي يليق على كافة أنواع درجات البشرة.