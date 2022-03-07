بدون ماكينة.. الزبادي الكريمي لسحور رمضان بطريقة سهله وناجحة هتعمليه كل يوم ب2 كيلو لين هتعملى اكير كمية

بدون ماكينة.. الزبادي الكريمي لسحور رمضان بطريقة سهله وناجحة من الطرق الأكثر طلبًا على مؤشر البحث “جوجل” في مواقع الطبخ الإلكترونية هي طريقة عمل الزبادي في المنزل، فالزبادي من الأطعمة الخفيفة التي نحبها ويحبها الأطفال وتشكل أهمية كبيرة في حياتنا وتتميز بالخفّة على المعدة، ويساهم الزبادي في معالجة مشاكل الجهاز الهضمي كلها كما أنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي يحتاج إليها الجسم فتناوله يمد الجسم بهذه البكتيريا كما أنه يعزز عملية الهضم وله فوائد متعددة سنقوم بذكرها أيضًا لكم.

كيفية وطريقة عمل الزبادي في المنزل

مكونات عمل الزبادي:-

لتران من الحليب الطازج.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي الجاهز.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع الحليب في وعاء على النار حتى يبدأ في الغليان ثم ارفعيه من على النار واتركيه يبرد قليلًا ويصبح أقل سخونة.

أضيفي الزبادي الجاهز إلى الحليب المغلي الدافئ وقلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس.

ابدئي في صّب المزيج في أواني حجمها متوسط أو أواني خاصة بالزبادي

واتركي الأواني في مكان درجة حرارته دافئة لمدة حوالي ثماني ساعات فأكثر.

ويمكنك وضعه بداخل الفرن بدون إشعاله ولكن يجب أن يكون الفرن دافئ واتركيه بداخل الفرن لمدة سبع ساعات.

بعد ذلك يمكنك تناول الزبادي المنزلي اللذيذ بألف هناء وشفاء.

أبرز فوائد الزبادي للجسم