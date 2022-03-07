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عمر شويل - جدة بدون ماكينة.. الزبادي الكريمي لسحور رمضان بطريقة سهله وناجحة هتعمليه كل يوم ب2 كيلو لين هتعملى اكير كمية - ثقفني
بدون ماكينة.. الزبادي الكريمي لسحور رمضان بطريقة سهله وناجحة من الطرق الأكثر طلبًا على مؤشر البحث “جوجل” في مواقع الطبخ الإلكترونية هي طريقة عمل الزبادي في المنزل، فالزبادي من الأطعمة الخفيفة التي نحبها ويحبها الأطفال وتشكل أهمية كبيرة في حياتنا وتتميز بالخفّة على المعدة، ويساهم الزبادي في معالجة مشاكل الجهاز الهضمي كلها كما أنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي يحتاج إليها الجسم فتناوله يمد الجسم بهذه البكتيريا كما أنه يعزز عملية الهضم وله فوائد متعددة سنقوم بذكرها أيضًا لكم.
كيفية وطريقة عمل الزبادي في المنزل
مكونات عمل الزبادي:-
- لتران من الحليب الطازج.
- أربع ملاعق كبيرة من الزبادي الجاهز.
خطوات التحضير:-
- قومي بوضع الحليب في وعاء على النار حتى يبدأ في الغليان ثم ارفعيه من على النار واتركيه يبرد قليلًا ويصبح أقل سخونة.
- أضيفي الزبادي الجاهز إلى الحليب المغلي الدافئ وقلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس.
- ابدئي في صّب المزيج في أواني حجمها متوسط أو أواني خاصة بالزبادي
- واتركي الأواني في مكان درجة حرارته دافئة لمدة حوالي ثماني ساعات فأكثر.
- ويمكنك وضعه بداخل الفرن بدون إشعاله ولكن يجب أن يكون الفرن دافئ واتركيه بداخل الفرن لمدة سبع ساعات.
- بعد ذلك يمكنك تناول الزبادي المنزلي اللذيذ بألف هناء وشفاء.
أبرز فوائد الزبادي للجسم
- يعمل الزبادي على تعزيز عملية الهضم حيث أنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد في هضم الطعام بشكل سريع فهو مفيد في حالات الإمساك والإسهال.
- يحمي الجهاز المناعي ويقويه فهو غني بالفيتامينات المفيدة التي يحتاجها الجسم وتقوي المناعة ولذلك ينصح بتناوله يوميًا.
- مفيد للأشخاص التي تعاني من الوزن الزائد فهو يعزز عملية الأيض ويعطي الإنسان شعور شديد بالشبع.
- وكما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم ولذلك فهو يضخ كمية ضئيلة من الكورتيزول مما يساهم بشكل كبير في خفض الوزن وحرق الدهون.
- يعمل الزبادي أيضًا على محاربة عدوى الخميرة المهبلية وبذلك فهو مفيد لأشخاص المصابة بداء السكري المزمن.
- يضبط الزبادي مستوى ضغط الدم حيث أنه غني بالبوتاسيوم الذي يمتص الصوديوم ويطرده من الدم وبذلك يخفض ضغط الدم المرتفع ويمنع ارتفاعه.