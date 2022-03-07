نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة المعجزة لإزالة الهالات السوداء وتجاعيد العين والوجه بياض لن تتخيليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهالات السوداء من أكثر المشاكل الشائعة التي يتعرض لها السيدات وذلك بسبب العديد من الاسباب, ودائما ما يلجأ السيدات الي استخدام مستحضرات التجميل وذلك لاخفاء الاسمرار المحيط بالعين, ولكن يسبب ذلك الي سد المسام حول العين مع الاستخدام بشكل مستمر, وتسبب في زيادة الهالات حول العين ولذلك يجب التوقف عن استخدام مستحضرات التجميل, واستخدام وصفات طبيعية للتخلص من الهالات وعلاجها بشكل فعال, وسنوضح خلال هذا المقال طريقة التخلص من الاسمرار حول العين بمكون واحد سحري موجود في كل بيت.

زيت اللوز مكون سحري لعلاج الاسمرار حول العين

زيت اللوز الحلو من أفضل انواع الزيوت التي تساعد في علاج الهالات السوداء التي تظهر حول العين بسبب قلة الامداد الدموي لهذه المنطقة, وبسبب ضعف الجلد حول العين, ويساعد زيت اللوز في تحفيز الامداد الدموي لهذه المنطقة ويقلل من الاسمرار حول العين ويتم استخدام زيت اللوز بشكل يومي قبل النوم عن طريق تدليك منظقة حول العين بقطرات من زيت اللوز الحلو وتركه وشطف المنظقة في الصباح, ومع استخدام هذه الطريقة يجب تقليل السهر وعدم تعرض العين للضوء الازرق لفترات طويلة مثل الهاتف او التليفزيون, لانه من اكثر العوامل التي تسبب الهالات حول العين, وتجنب التدخين وشرب المواد المنبهة مثل الكافيين, ويجب عدم التعرض للشمس لفترات طويلة, واستخدام واقي من اشعة الشمس تحت العين.

أهم المكونات الطبيعية التي تعالج الهالات السوداء بفاعلية

ماسك البطاطس وبالتحديد قشور البطاطس لانها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الجلد المحيط بالعين وتساعد في تقليل الهالات السوداء ويتم وضع شرائح من قشور البطاطس تحت العين عشر دقائق كل يوم.