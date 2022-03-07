معجزة في 7 ايام.. مغلي ورق الغار قبل النوم كل يوم مذهل للجسم وفق أحدث الدراسات العلمية

معجزة في 7 ايام.. مغلي ورق الغار قبل النوم كل يوم مذهل للجسم يعتبر مشروب ورق الغار المغلي من المعجزات التي يغفل الكثير عنها وعن مدى فائدتها للجسم والصحة، حيث أن ورق الغار هو أحد الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد عظيمة سنقوم بذكرها لكل الذين لا يعرفون مدى أهميته، ويتم استخلاص ورق الغار من شجار الغار ونقوم بشراء حبوبه من أي محل للعطارة، وكان لتناول المشروب قبل النوم فوائد عظيمة سنتطرق إليها بشكل تفصيلي وكيفية تحضيره أيضًا في سطور المقال القادمة.

كيفية تحضير مشروب ورق الغار المغلي

قومي بوضع أربعة أكواب كبيرة من الماء النقي بداخل إبريق أو قدر معدني ثم قومي بوضعه على النار.

بعد ذلك أضيفي حوالي أربع أوراق من ورق الغار إلى المار واتركي المزيج يغلي لمدة خمس دقائق ثم ارفعيه من على النار.

اتركيه منقوعًا في الماء حتى يبرد لمدة أربع دقائق ثم ابدئي في تناوله دافئًا قبل النوم مباشرة أو قبلها بنصف ساعة.

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