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عمر شويل - جدة معجزة في 7 ايام.. مغلي ورق الغار قبل النوم كل يوم مذهل للجسم وفق أحدث الدراسات العلمية - ثقفني
معجزة في 7 ايام.. مغلي ورق الغار قبل النوم كل يوم مذهل للجسم يعتبر مشروب ورق الغار المغلي من المعجزات التي يغفل الكثير عنها وعن مدى فائدتها للجسم والصحة، حيث أن ورق الغار هو أحد الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد عظيمة سنقوم بذكرها لكل الذين لا يعرفون مدى أهميته، ويتم استخلاص ورق الغار من شجار الغار ونقوم بشراء حبوبه من أي محل للعطارة، وكان لتناول المشروب قبل النوم فوائد عظيمة سنتطرق إليها بشكل تفصيلي وكيفية تحضيره أيضًا في سطور المقال القادمة.
كيفية تحضير مشروب ورق الغار المغلي
- قومي بوضع أربعة أكواب كبيرة من الماء النقي بداخل إبريق أو قدر معدني ثم قومي بوضعه على النار.
- بعد ذلك أضيفي حوالي أربع أوراق من ورق الغار إلى المار واتركي المزيج يغلي لمدة خمس دقائق ثم ارفعيه من على النار.
- اتركيه منقوعًا في الماء حتى يبرد لمدة أربع دقائق ثم ابدئي في تناوله دافئًا قبل النوم مباشرة أو قبلها بنصف ساعة.
أهم فوائد تناول مشروب شاي الغار الساخن
- قد يساهم المشروب الساخن في تحسين عملية الهضم وخاصة عمليات الإخراج ويقاوم مشاكل المعدة مثل الانتفاخات والإسهال وكذلك يعالج مشكلة الإمساك.
- يهدئ من مشاكل القولون ويقاوم متلازمة القولون العصبي وقرحة المعدة ومشاكلها من ارتجاع في المريء وعسر الهضم.
- كما أنه يهدئ من مشاكل القلق والتوتر التي قد تنتج عن الحالة النفسية السيئة حيث أنه يساهم في خفض مستوى هرمون التوتر ويحسن من مزاجك وانفعالاتك.
- يحتوي ورق الغار على زيت عطري يتميز برائحته المميزة والذكية التي تحسن من الحالة النفسية والمزاج ويساعدك على النوم بكل أريحية.
- يضبط مستوى السكر في الدم حيث أنه يعزز حساسية الجسم ضد الأنسولين فتناوله مفيد للأشخاص المصابة بداء السكري المزمن.
- يقاوم مشاكل الجهاز العصبي والأمراض النفسية فاستنشاق رائحة المشروب قد تحسن من المزاج والتوتر العصبي.
- طارد قوي للبلغم ومشاكل الحلق واحتقانه وأمراض الربو والحساسية المفرطة.
- يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم حيث أنه غني بالفيتامينات المفيدة والتي يحتاج إليها الجسم بشكل كبير.
- يعزز من صحة القلب ومشاكله ويمنع حدوث الأمراض من تصلب الشرايين وانسدادها.