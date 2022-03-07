وصفه صاروخية لتطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات ويمنع تساقطه نتيجة روعه من أول 3 أيام مش هتصدقي الفرق

وصفه صاروخية لتطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات، يعد الصبار من المواد الطبيعية التي يتم استخدامها من أجل علاج الكثير من المشاكل التي تواجه الشعر، حيث أن الصبار يحتَوي على عدد من المعادن والفيتامينات المهمة للشعر والتي تساهم في زيادة نمو الشعر وتقويته، بالإضافة إلى أن الصبار يمكن استخدامه لجميع أنواع الشعر، واليوم من خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية استخدام الصبار من أجل تطويل الشعر وتكثيفه.

وصفه صاروخية لتطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات

توجد الكثير من الوصفات التي يمكن استخدام الصبار بهد لزيادة نمو الشعر ومنها:

وصفة الصبار وصفار البيض لتطويل الشعر

من أجل تحضير هذه الخلطة يجب اتباع الآتي:

في البداية نقوم بإحضار الصبار ونقوم باستخراج الهلام منه.

بعد ذلك يتم وضع هلام الصبار في وعاء ونضيف إليه زيت زيتون وصفار بيضة ويتم مزج المكونات جيداً.

يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لبعض الوقت، ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

سوف نلاحظ إنبات الشعر ومنع تساقطه من أول مرة

وصفة الصبار وزيت الزيتون لتطويل الشعر

يمكن الحصول على الوصفة عن طريق تجهيز المكونات التالية، واتباع هذه الخطوات:

مكونات وصفه الصبار لتكثيف الشعر

ثلاث ملاعق من هلام الصبار أو جل الصبار.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تحضير زيت الزيتون لتطويل الشعر

في إناء نقوم بوضع هلام الصبار ونضيف إليه العسل والزبادي وزيت الزيتون ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تصبح متجانسة.

يتم وضع المزيج على الشعر كله وتدليك فروة الرأس به لمدة 15 دقيقة على الأقل.

يتم تغطية الرأس بغطاء بلاستيكي ويترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة على الأقل.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

من أجل الحصول على نتيجة فعالة ومرضية في تطويل وتكثيف الشعر

كما ينصح بتطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل.

وصفة زيت جوز الهند وهلام الصبار لتطويل الشعر

كما وضحنا أن الصبار مفيد للشعر فإن زيت جوز الهند من أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها للشعر أيضاً، ويتم تحضير الوصفة عن طريق اتباع الآتي: